Gorehco: Administrador renunció a su cargo por supuestos malos tratos de Neil Cuba

Señaló que retrasos de la obra del Puente Tingo María – Castillo Grande no es culpa suya

José Lozano Vargas, administrador del Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco), anunció su renuncia de forma irrevocable a dicho cargo, debido a supuestos malos tratos del gerente regional, Neil Cuba García.

Dicha dimisión se realizó durante la reunión de conciliación que sostuvieron autoridades regionales y provinciales de Leoncio Prado con el consorcio Tingo María que viene ejecutando la obra del Puente Tingo María – Castillo Grande.

“He anunciado que voy a presentar mi renuncia, porque no me gusta el maltrato, no me gusta la deslealtad de este personaje que ha venido tratando de maltratarme desde un inicio, el señor Cuba, él se cree un genio aquí, para mí es un pobre diletante”, declaró.

Denunció que Cuba lo culpó de una mala gestión que conllevó a la paralización de la obra del Puente Castillo Grande a inicios del 2022, lo cual ha generado que sea vapuleado injustamente por la población de Tingo María.

Deseó que la reunión de conciliación sea exitosa y el consorcio finalice la obra sin más impedimentos, a fin de que se pueda limpiar su imagen que ha sido desmerecida por las autoridades del Gorehco.

Lozano Vargas acotó que trabajó con decencia y que no tuvo ninguna culpa, puesto que explicó a los consejeros la situación en que se encuentra la obra de 52 millones de soles en reiteradas oportunidades.

Culpó a Gorehco

“Lo que yo quisiera es que esta conciliación tenga éxito, yo para no seguir siendo el “culpable”, me voy a retirar, yo no me aferro a ningún cargo, yo soy una persona decente”, manifestó.

Sobre la empresa que venía ejecutando la obra, señaló que le han solicitado reemplazar sus cartas fianzas, porque no tienen ningún valor de acuerdo a un informe legal del asesor del Gorehco.

José Lozano refiere que cuando se inició la obra la entidad sí estaba acreditada, pero eso no quiere decir que durante las sucesivas renovaciones la entidad ha seguido en la misma condición.

En ese sentido, sostuvo que dicha empresa había salido del ámbito de la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), ya que la Cooperativa de Ahorro y Crédito (FINANCOOP) no está autorizada para emitir cartas fianzas.

Con respecto a las valorizaciones, el administrador manifestó que solo han llegado uno a su despacho, sin embargo, se ha dicho que son tres por lo que suponen que deben estar en el área técnica.

“Las valorizaciones no pasan de 2 millones y medio y se han cumplido con todos los adelantos, la empresa debe gran cantidad como saldo de adelanto”, finalizó.