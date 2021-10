El presidente de la Asociación de Griferos, Teodomiro Sánchez Ramírez, manifestó que no apoyarán el paro nacional convocado para este 26 de octubre por el alza de los precios en los hidrocarburos.

“En sí, esto no tiene solución porque es un problema internacional. Ese es el precio que colocan las trasnacionales. Los hidrocarburos están subiendo constantemente y no podemos hacer nada porque no podemos afectar nuestro capital, el precio varía todos los días”, aseguró.

Por su parte, el empresario del área de hidrocarburos, Antonio Jara Gallardo, resaltó que esperan la decisión del congreso. En cuanto al voto de confianza para tomar la decisión de apoyar o no este paro.

“Nosotros todavía no hemos tomado la decisión si vamos apoyar o no a este paro de transportistas. Porque ni siquiera nos han convocado, estamos a la espera para tomar una decisión en conjunto. Si nos convocan, nosotros tendríamos que apoyar este paro. Porque la lucha es de ambos sectores tanto del empresariado, como de los transportistas, y la verdad es que también se está afectando al usuario final”, aseveró.

Es de resaltar que el pasado 20 de marzo los transportistas decidieron suspender el paro ante la iniciativa del Estado. Sin embargo, no hay acuerdos que conlleven a una mejora en el sector, por lo que este martes 26 de octubre iniciarán nuevamente un paro de transportistas donde se han unido, Piura, Huánuco, Arequipa, Chimbote, Pucallpa, Trujillo, Apurímac y otras regiones.