Guido Bellido: “Ningún adelanto de elecciones le conviene al país”

En contra del adelanto de elecciones. Guido Bellido, congresista de la República, señaló que precipitar los comicios electorales no sería beneficioso para todo el país. Como consecuencia, señaló que solo sería favorecida la facción que quiere la salida del presidente.

“Fue su plan desde un principio. Sin embargo, debemos hacer respetar la voluntad de la mayoría de los peruanos y no de una minoría. Ningún adelanto de elecciones le conviene al país, solo sirve a los intereses de los golpistas”, dijo.

Las declaraciones del expresidente del Consejo de Ministros se dan luego de que Keiko Fujimori asegurara estar a favor del adelanto de elecciones.

“Esperamos que haya un espacio de consenso y se logre una vacancia o se haga un adelanto de elecciones. Sé, por el señor ‘Nano’ Guerra, que él va a dar prioridad, ahora que está presidiendo la Comisión de Constitución. Para que se pueda debatir el proyecto de ley (de adelanto de elecciones) que ha presentado una congresista de otro grupo político”, sostuvo.

Por su parte, Guerra García, se mostró en contra de esta medida. Para el presidente de la Comisión de Constitución el adelanto de elecciones es un tema que solo le compete al poder Legislativo.

“Estamos en una democracia representativa y el Poder Legislativo lo tiene el Congreso. El Poder Ejecutivo es el que convocará o no a elecciones si así lo considera. Eso es lo primero que hay que entender. No son los gobernadores regionales ni las ONG ni los obispos los que deciden si van ha haber elecciones o si se hacen reformas políticas. Pueden sugerirlo, lo que no creo es que puedan dar plazos”, declaró.