Guillermo Bermejo sobre audio: “Es editado y fue sacado de contexto”

Guillermo Bermejo, virtual parlamentario de Perú Libre por Lima, habló sobre el audio donde se le escucha criticar la democracia en el Perú y afirmar que si llegara al poder, no lo dejaría, ya que la intención, según se oye, es “establecer un proceso revolucionario en el Perú”.

Ante esto, aseguró que dicho audio “fue editado y sacado de contexto” pues, esto se dio antes de que el actual candidato presidencial, Pedro Castillo, formara parte de Perú Libre.

“Eso es un audio que está editado, sacado del contexto. Ese es un audio que se dio el año pasado cuando el profesor Pedro Castillo ni siquiera estaba en el radar electoral del partido. Las conversaciones se dieron en suscripción a las alianzas de las fuerzas inscritas electoralmente en el país. Se dio en función a las contradicciones que hubo con la agenda de otras fuerzas de izquierda que era muy distinta a la nuestra”, manifestó durante una entrevista este viernes.

No obstante, Bermejo aclaró que si bien no busca “instalar” a Pedro Castillo en Palacio de Gobierno luego de un eventual mandato, sí afirmó que “es válido” que Perú Libre pueda intentar nuevamente llegar a la presidencia con un otro candidato el 2026.

“¿En qué momento del audio he dicho que vamos a instalar a un presidente para que se quede por los siglos de los siglos? En ningún momento he dicho eso. (Lo que sí) es válido, y existe la posibilidad de que un partido llegue al gobierno y continúe en el poder. Como partido, sí es válido. Si no, se tendría que anular la posibilidad de que los partidos vuelvan postular”, expresó.

En esa misma línea, el electo parlamentario reiteró que si Castillo Terrones gana las elecciones “y hace las cosas bien y el pueblo lo respalda y hay otro líder que aparezca en el escenario político”, Perú Libre puede postular nuevamente.

Si forma parte de Perú Libre

Por otro lado, desmintió lo dicho por la candidata a la vicepresidencia de Perú Libre, Dina Boluarte, quien dijo que él no forma parte del partido.

“Hubo un problema administrativo desde que presentamos las cédulas de inscripción, pero yo soy militante del partido. Soy una persona que se adecua el ideario de Perú Libre y trabajo permanentemente. Esta es mi segunda campaña oficial con Perú Libre de manera formal. Sin embargo, yo apoyé al partido en diversas oportunidades antes de ser candidato”, aseveró.

