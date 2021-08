Guillermo Dávila: que los eliminen ‘no quiere decir que también termine su vida profesional, a lo mejor está empezando’

Guillermo Dávila, entrenador de “La Voz Perú”, discutió las eliminaciones de participantes en las últimas semanas tras la polémica ocurrida con Oriana Montero. Tal como sus colegas en el programa, el cantante se ha visto obligado a elegir unas pocas voces para seguir representando a su equipo.

La competidora venezolana Oriana Montero fue centro de una controversia en “La Voz Perú”, porque detuvo su presentación para hacer una corrección en el tono de una canción. La acción fue duramente criticada por Daniela Darcourt y Eva Ayllón, pero fue salvada por el público hasta que en la siguiente gala fue eliminada por su entrenador Guillermo Dávila.

“Que en el programa se decida por uno, por el otro, el que queda, o el que va a perder, es parte de la estructura, lo más importante para quienes participan es que ellos identifiquen cuáles son sus herramientas para defenderse y seguir creciendo en este mundo de la música”, admitió el coach en una entrevista.

Sus carreras apenas comienzan

Guillermo Dávila consideró que la salida del escenario de “La Voz Perú” debería ser, para los concursantes, el comienzo de algo nuevo en sus carreras: “El hecho de que el concurso se acabe para algunos de los competidores, que los eliminen, no quiere decir que también termine su vida profesional, a lo mejor está empezando”.

Oriana Montero se despide de “La Voz Perú”

Oriana Montero, salió de “La Voz Perú”, tras perder duelo con su compañero Fito Flores. Guillermo Dávila tuvo que tomar la decisión a pocas semanas de la final del formato televisivo de canto.

La cantante venezolana se venía perfilando como una de las favoritas del programa de canto. Al resultar como la más votada en uno de los programas. Sin embargo, su interpretación del tema “Desesperado”, no pudo superar la presentación de su compañero con el tema “We are the champions”.

“Siento que cumplí el sueño de estar acá. Les agradezco a cada uno de ustedes, al equipo, a ustedes entrenadores y a cada persona que está en su casa por creer en mí. Han sido días difíciles pero ustedes me han ayudado a ir superando todo”, señaló la joven con lágrimas en los ojos.