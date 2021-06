Gustavo Alfaro, técnico de Ecuador, habló sobre Perú y demostró su admiración por el equipo incaico.

En la víspera del encuentro, el entrenador de la ‘Tri’, Gustavo Alfaro, destacó las virtudes de nuestra selección.

“Siempre es complejo enfrentar a Perú. Perú viene trabajando de una determinada manera, que le dio la posibilidad a que Ricardo le dé su impronta a Perú y eso le permita clasificar al Mundial, hacer una muy buena Copa América y, de pronto, más allá de que le toque un arranque de Eliminatorias complejo, en función del resultado, de rivales y de cosecha de puntos, uno sabe que no podemos jugar este partido mirando la tabla de posiciones”, dijo en rueda de prensa.

El estratega argentino recordó también el gran triunfo que consiguió la Selección Peruana en Quito en el certamen clasificatorio rumbo a Rusia 2018, que finalmente le permitió seguir en carrera para luchar por un cupo para el Mundial tras 36 años.

“Nosotros no podemos confiarnos en este escenario. Nosotros no podemos quedarnos tranquilos y decir ‘no, va a ser un partido sencillo’, para nada, porque Perú vino acá y ganó, y ganó muy bien. No podemos confiarnos que va a ser un partido accesible ni mucho menos. Tanto Perú como Ecuador están peleando por lo mismo. Y son rivales que circunstancialmente están distanciados en la tabla, tienen el mismo objetivo de búsqueda”, añadió Alfaro.

Asimismo, el técnico de Ecuador desde agosto del 2020, confesó que le hubiera gustado enfrentar al mejor Perú. “Porque sabe que uno lo va a encontrar abierto, con confianza, buscando cosas. Tal vez, encontremos un equipo que se fortalezca, que reduzca los espacios, que salga de contragolpe, que nos corte los circuitos, y para eso nosotros también tenemos que encontrar soluciones”, dijo.

Por último, Alfaro lanzó una advertencia para no confiarse de la Selección Peruana: “Sabemos que ya conocen cuál es la receta para jugar aquí, como lo hizo Uruguay o Colombia, que también habían ganado aquí”. El equipo de Gareca se mide ante el ‘Tricolor’ el martes (4 p.m.) en el Rodrigo Paz Delgado de Quito.