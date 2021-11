Ciudadanos de las urbanizaciones Santa Elena y Aguilar Marval sostuvieron una reunión con el Gobernador regional, Juan Alvarado. Para exigir que se culmine el proyecto de asfaltado de ocho calles, el cual ha sido abandonado por el consorcio Santa Elena.

En este sentido, el dirigente vecinal, Willian Orneta Ventura, destacó que la obra fue abandonada hace dos meses. Se ha convertido en un criadero de zancudos que ha ocasionado enfermedades en la comunidad.

“Ellos ya han hecho la capa asfáltica y ese trabajo que han hecho es en vano, entonces está perjudicando a la población, hay varios defectos, ahí han hecho todo mal, se ha convertido en un criadero de zancudos. El gobernador está jugando con la salud del pueblo y exigimos al gobierno regional una solución”, aseguró.

Orneta Ventura señala que la obra ha presentado deficiencias desde el principio por lo que el consorcio solo ha procedido a retirar a los trabajadores.

“Ya hemos venido varias veces, primero alertamos que lo que estaban haciendo no iba a servir. Y continúan haciendo las cosas de la manera incorrecta, están yendo a sacar sus materiales del almacén, hemos estado leyendo el contrato y dice que está prohibido el subcontrato, pero hemos visto que han subcontratado toda la etapa de imprimación”, dijo.

Durante el encuentro, el alcalde de la municipalidad de Amarilis, Antonio Pulgar, exigió al gobernador regional poner mano dura sobre sus funcionarios y velar porque cumplan con su trabajo.

“Esta situación no solo se vive en esta obra. Gobernador, usted debe exigirles a sus gerentes que trabajen, trabajar no implica que se pongan a decir mañana te lo hago. Que le digan al pueblo que el trámite está en proceso, usted tiene que ordenar que se vea el problema que está en el campo. Yo le pido, por favor, que escuche esto que están diciendo los vecinos, usted debe supervisar a los gerentes. Un gerente que no funciona debe irse”, aseveró.

DATO. Se conoció que para hoy se tendrá una respuesta sobre la reactivación de esta obra que abarca ocho calles y cuenta con una inversión de S/ 2 millones.