Habitantes de Las Moras piden que se entregue constancia de posesión

Pobladores del asentamiento humano Las Moras realizaron una protesta en el frontis de la Municipalidad Provincial de Huánuco para exigir que se cumpla con la entrega de más de 75 constancias de posesión, así lo dio a conocer la secretaria del asentamiento humano Las Moras, Marisol Jaimes Llanos.

“Desde el mes de octubre del año pasado hemos venido exigiendo, día tras día, incansablemente para que se haga efectiva esa entrega. Sin embargo, hay un asentamiento humano que por ciertos problemas o conflictos internos han presentado demoras en sus gestiones, pero hay un compromiso en acta que decía que el pasado lunes debieron haber hecho la entrega de 75 constancias de posesión”, afirmó.

Llanos aseguró que existen manos mezquinas que están impidiendo que se dé la entrega de estas constancias a las comunidades.

“Ya se ha hecho todo el pago respectivo ante la municipalidad y nos dicen que va ser improcedente la entrega de constancias de este asentamiento humano y de verdad nos sorprenden bastante porque la población lo que quiere es agua, luz y sus servicios básicos. Son gente realmente de extrema pobreza que vienen a pedir un derecho”, precisó.

En este sentido, resaltó que una de las excusas que coloca la municipalidad es que una asociación de cinco personas ha presentado una constancia donde indica que se debe anular toda entrega de posesión porque supuestamente ese asentamiento humano está en un terreno privado.

“Esto no tiene fundamento porque no hay un documento donde expresa que sus previos corresponden al asentamiento humano Jesús Giles Alipázaga es más este asentamiento ya ha sido reconocido por la municipalidad, pero el capricho es de unos supuestos regidores que no quieren dar esas constancias”.