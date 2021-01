Habló ‘Bengo’

El entrenador uruguayo Pablo Bengoechea habló por primera vez tras el descenso de Alianza Lima.

El ex técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, brindó detalles sobre el acercamiento que tuvo la dirigencia blanquiazul hacia su persona. El ‘charrúa’ tuvo que despedirse de Alianza luego de caer por 2-0 ante Universitario de Deportes. Poco después, se determinó la llegada de Mario Salas y finalmente la de Daniel Ahmed, determinándose el descenso con el último de ellos.

Ya con el panorama más claro, pero a la expectativa de aún mantenerse en Primera División (recurriendo al TAS, tras la resolución del Tribunal de Licencias), el popular ‘Profe’ se refirió al tema; indicando lo mal que se llevaron las cosas en el club, aunque para algunos la culpa fue netamente suya.

“Si se sienten felices echándome la culpa, pues que sean felices. Todos tenemos la culpa. Le tengo un gran agradecimiento enorme a todos en Alianza: dirigentes, futbolistas y también a la hinchada. Ahora me debo a Peñarol (director deportivo), pero espero que algún día se dé mi regreso”, dijo el técnico en conversación con ‘GolPerú’.

Bengoechea explicó por qué tomó la decisión de salir del elenco íntimo. “Mi voz ya no era escuchada y era difícil mantener a los futbolistas concentrados. Lo que uno desea es que Alianza vuelva a la Liga 1 que es donde merece estar y el fútbol peruano lo necesita. Ojalá que a (Carlos) Bustos le vaya muy bien y le deseo el mejor éxito del mundo”.

Luego, el actual director deportivo de Peñarol comentó que “muchas veces es más difícil administrar la bonanza que estar justo. Cuando uno tiene la economía justa solo invierte lo necesario y cuando la economía está demasiado bien uno derrocha. En el 2020 teníamos un plantel con mucha calidad, pero con mucha cantidad y eso a veces perjudica”.

Para finalizar, Bengoechea reveló que sí hubo nuevamente un acercamiento a gente vinculada a la institución aliancista para su vuelta a Matute, aunque eso era casi imposible con su nuevo cargo en Peñarol de su país.

“Hubo llamadas, pero ya me había comprometido con Peñarol. Me quedé con cuentas pendientes en el club y ojalá que me permita volver a juntarnos”, concluyó.