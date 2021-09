Hermano de Meghan Markle parece su enemigo

Los continuos escándalos de Harry y Meghan, duques de Sussex, los han puesto en el ojo del huracán. Aunque intenten alejarse un poco de la opinión pública, cada vez salen nuevas declaraciones que los vuelve a poner en el foco.

Esta vez, Thomas Markle Jr., hermanastro de la duquesa de Sussex, fue el encargado de ponerla en los titulares. Durante su participación en el programa Gran Hermano VIP de Australia. En los adelantos de lo que será la participación del hombre de 55 años y, su opinión sobre la pareja real dejó sorprendidos a muchos.

El domingo 8 de agosto terminó de confirmarse el nombre de quienes van a participar en el show y allí Thomas, no escatimó en comentarios.

Fuertes declaraciones

“Soy el hermano de Meghan Markle. Soy el hermano mayor”, inicia diciendo Thomas, quien jugó con su parentesco y con el nombre del programa (biggest brother). Él es hijo del primer matrimonio entre Thomas Markle Sr., un extécnico de TV estadounidense quien contrajo nupcias con Roslyn Loveless y que luego de separarse lo hizo por segunda vez con Doria Ragland, con quien tuvo a Meghan.

Después se escucha decir a Thomas que en una supuesta conversación con el príncipe Harry le hizo una advertencia sobre su hermana: “Le advertí al príncipe Harry que ella arruinará su vida. Ella es muy frívola”, quien prometió confesiones y declaraciones subidas de tono dentro de la casa.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que el hombre hace declaraciones soeces acerca de su hermana, pues fue antes de la boda cuando en una carta pública calificó a Megan como “una actriz promedio de Hollywood que está por debajo de la clase C”.

Y también llegó a sembrar sospechas sobre la autenticidad de la protagonista de Suits asegurando que ella estaba “haciendo el papel de su vida”. Y hasta le mandó un fuerte mensaje a Harry: “Estás a tiempo de cancelar la boda antes que sea el peor error en la historia de las bodas reales”.

Sin embargo, días después de sus desagradables opiniones el medio hermano de Meghan pareció olvidarlas y dijo: “Quizás Harry ve mucho de su madre en ‘Meg’, lo amorosa que es con la gente, con el ‘hombre común’”, un elogio que llegó horas antes de la boda.

No obstante, dicha opinión no duró mucho, pues cuatro meses después la tildó de egoísta: “Es egoísta, hasta cruel. Mi padre le dio todo y ahora ella no hace más que lastimarlo”.

Hasta el momento, no se conoce una respuesta de Megan sobre las palabras de su hermano. Y lo que supuestamente podría revelar en el show, que ya promete varios titulares.