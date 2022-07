Hermanos enfrentados por cuadrilla de negritos “Miguel Guerra Garay”

Herederos se dividen por la titularidad del nombre de la cuadrilla que se fundó en 1939

A pesar de que la cultura es el sentir vivo de la población, la familia Guerra Malpartida se encuentra en disputa por la titularidad del nombre de la cuadrilla de negritos “Miguel Guerra Garay”.

Así manifestó Marleny Guerra, una de las integrantes de dicha familia que se encuentran en conflicto con sus hermanos, mediante una conferencia de prensa.

Cabe señalar que dicha cuadrilla es una de las más antiguas de Huánuco. La cual fue fundada en 1939 por don Miguel Guerra Garay que tras su muerte dejó dicha cuadrilla a sus 8 hijos.

Sin embargo, el año pasado y luego de la muerte de uno de los hermanos por COVID-19, los herederos de Miguel Guerra iniciaron una pelea sin cuartel por la propiedad del nombre que pronto se trasladará a los tribunales.

Marleny Guerra sostuvo que 4 de sus 7 hermanos vivos han renunciado a la cuadrilla, sin embargo, en el 2021, uno de los hermanos sacó otra cuadrilla utilizando el mismo nombre y se adueñó de la imagen del Niño Jesús.

Según fuentes extraoficiales, esto habría empezado debido a que su padre les dejó una parte de su casa (la sala) a todos los hermanos para que pudieran celebrar sus fiestas, reuniones y sobre todo la bajada.

“Mi padre en vida dijo que esos dos salones son para “El Niño”, nadie tiene que apropiarse, yo no estoy dejando como herencia a ninguno, quieren festejar cumpleaños ahí, nacimiento del niño ahí”, declaró Marleny.

En la conferencia de prensa, explicó que esto no le habría gustado a su hermano César, quien se alió con 3 de sus hermanos más para adueñarse de toda la casa de don Miguel Guerra desde hace 10 años y también del nombre de la cuadrilla de negritos.

“Mi hermano hizo caso omiso a lo que dijo mi padre, se apropió de todos los ambientes. Incluso han vendido la casa, como si fuera hijo único, aunque tiene documentos que él es hijo universal, pero no es así”, agregó.

Marleny Guerra señaló que en el 2015 registraron el nombre de la cuadrilla en Registros Públicos, para evitar cualquier tipo de inconvenientes, sin embargo, su hermano está utilizando el mismo nombre para esta nueva cuadrilla.

Sin embargo, la mujer mencionó que el pasado 9 de enero, a las 5 de la tarde, se dieron con la sorpresa que había una nueva cuadrilla, la cual era liderada por su hermano.

“Si mi hermano quería formar su cuadrilla que lo haga, está bien, pero no de esa manera, no utilizando el mismo nombre, porque “Miguel Guerra” ya tiene su marca y no se dejen sorprender”, sostuvo.

EL DATO

Marleny Guerra señaló que tomarán acciones legales contra su hermano con el fin de prevalecer el legado de su padre. Asimismo, resaltó que viene siendo respaldada por sus hermanos Willy y Victoria Guerra.