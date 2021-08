El periodista César Hildebrandt se pronunció acerca de la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros y aseguró que quien está detrás de ello no es el presidente Pedro Castillo, sino Vladimir Cerrón.

“Bellido es subordinado absoluto de Cerrón. Es el congresista que tiene militancia de más larga data en Perú Libre. Bellido es uno de los que piensa que en Cuba sí funciona un régimen democrático. Bellido es el hombre que intentó descalificar a Francke como candidato a ministro de Economía y Finanzas”, señaló en su columna del semanario Hildebrandt en sus trece.

Asimismo, recordó que el nuevo titular del gabinete ministerial fue quien intentó colocar a Waldemar Cerrón, hermano del líder de Perú Libre, en la Mesa Directiva del Congreso de la República. Sin embargo, no logró llegar a un acuerdo con Acción Popular, Alianza para el Progreso ni con Somos Perú.

“Bellido es el hombre que una vez, en una red social, declaró su admiración por Edith Lagos, la joven rematadora de enemigos caídos que perteneció a Sendero Luminoso y murió en combate (…). Bellido es uno de los que, por supuesto, cree que el juicio contra Vladimir Cerrón fue una farsa y que la acusación por corrupción es parte de una venganza conservadora en la región de Junín”, señaló.

Investigación por apología al terrorismo

En ese sentido, Hildebrandt mencionó que Bellido tiene abierta una investigación preliminar por apología al terrorismo, luego de que en una entrevista defendiera los actos terroristas de Sendero Luminoso. Esto, después de que una periodista lo interpeló por una publicación que hizo en su cuenta personal de Facebook en homenaje a Lagos.

Además, evocó las declaraciones del jefe de la PCM, quien el último 19 de julio dijo que Castillo es militante de Perú Libre y está sujeto a los derechos y deberes de esta agrupación política.

“Castillo ha dado un paso de gigante hacia su sometimiento a un partido que parece no creer en las formas democráticas. El portero tenía la llave maestra y la acaba de usar. Con eso ha abierto la puerta de lo impredecible. Las promesas presidenciales respecto de que el nuevo Gobierno no estatizará la economía y respetará la propiedad privada quedan al garete”, enfatizó el periodista.

El Perú votó contra una mafia

César Hildebrandt sostuvo que el Perú no necesitará del fujimorismo, del Congreso, ni de partidos políticos para rechazar las designaciones que está haciendo el mandatario. Además, señaló que el país votó contra una mafia que quería llegar al poder.

“El Perú no necesitará del fujimorismo, ni de Renovación Popular, ni del Congreso vacador para expresar su indignación y su rechazo. No votó por Vladimir Cerrón, ni por sus capataces tardocastristas. El Perú votó para que una mafia no nos volviera a gobernar. Castillo iba a ser lo nuevo, lo inédito, lo inaudito, la transfusión de limpieza en el vicioso torrente sanguíneo de una república exhausta”, sentenció.

Guido Bellido enfrentará una segunda investigación por terrorismo

La Fiscalía iniciará una segunda investigación al congresista de Perú Libre y presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, por presunto delito de terrorismo. Esta investigación es adicional a la que realiza desde el 26 de abril último la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en delitos de terrorismo, por presunta apología a las acciones y militantes de Sendero Luminoso.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, los primeros días de julio, la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional remitió a la Fiscalía, con carácter reservado, un informe que involucra a Bellido Ugarte en las actividades de los remanentes senderistas en el VRAEM.

