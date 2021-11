Hollywood: Octubre su mes más éxitoso

2020 fue un año trágico para los grandes estudios de Hollywood, quienes vieron menguados sus ingresos debido a la pandemia de coronavirus. De acuerdo con un nuevo reporte de Deadline, octubre se convierte en el mes más taquillero para el cine de Hollywood desde que inició la pandemia. Poco a poco se vuelve a recuperar el ritmo de los grandes lanzamientos.

Cuando en marzo del año pasado, se anunció el cierre de complejos de cine. Los estudios de Hollywood vieron al streaming como la alternativa ideal para compartir sus estrenos. Disney, Warner, Amazon, Netflix y muchos más. Anunciaron con orgullo el lanzamiento de nuevos títulos que pasaron a ser tendencia global en redes sociales. No obstante, miraban a las salas deseando regresar, pues es ahí, donde se logran los mejores números de la industria. Octubre de 2021, les concede el gusto de ver su paciencia y esfuerzos recompensados.

Recaudado US $638 millones

Deadline informa que en octubre, tan sólo en la taquilla local de Estados Unidos y Canadá, se han recaudado US $638 millones, una cifra definitivamente impulsada por ‘Sin tiempo para morir’. Duna, Venom: Carnage Liberado y Halloween Kills: La noche aún no termina.

Aunque la cifra no supera lo logrado en 2018 (US $832 millones) y 2019 (US $789 millones), 2020 tiene de por medio a la pandemia, así que lo logrado no es nada despreciable. Las personas se han sentido atraídas por los numerosos títulos en cartelera y ahora los números se ven engrandecidos por la importante afluencia en salas .Mark Zoradi, director ejecutivo de Cinemark, una de las cadenas más importantes en Estados Unidos, compartió una declaración con el medio:

“El entusiasmo de los espectadores por la experiencia en el cine, refuerza el poder de ver una gran película en nuestro entorno inmersivo. Con nuestras palomitas de maíz dignas de atracones. Estoy encantado de haber alcanzado un nuevo hito, en la recuperación de la industria. Ofreciendo nuestro mejor desempeño de taquilla mensual. Desde la reapertura de nuestros cines. Quiero agradecer a todo nuestro equipo de Cinemark que ha trabajado incansablemente para brindar un escape de entretenimiento fuera del hogar de primera calidad para los cinéfilos. Felicitaciones a nuestros socios de estudio por crear contenido imperdible en pantalla grande con algo para todos”.

La película que en estos momentos abarca gran parte de las tendencias en redes es, sin lugar a dudas, Duna, un viaje de ciencia ficción para adultos que ha logrado captar la atención de todo el mundo. Warner Bros, ha dado en el blanco al tener a Denis Villeneuve como el director de esta primera parte y muy pronto comenzará con la producción de la secuela, misma que llegará a los cines en otoño de 2022. Esperamos que no sufra algún retraso por el camino al igual que su predecesora.