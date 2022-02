Hospital H. V. abandonado

Parece mentira, pero lamentablemente en Huánuco puede suceder cualquier irregularidad y no pasa nada. Si nos referimos a irregularidades que pueden poner en riesgo la salud de la población. Es el caso del Hospital Regional Hermilio Valdizán, donde la carencia de medicinas continúa por más de cuatro meses, pacientes y personal médico están infectados con la COVID, continuamente se maltrata a los pacientes, e incluso se les niega la atención, en resumen hay un desgobierno total en la institución.

Asimismo, el director del nosocomio no aparece en la institución, increíblemente el señor Barreto se ha pasado por todos los cargos habidos y por haber del sector Salud en la gestión de Alvarado. A pesar de las serias denuncias e irregularidades en dicho sector, Alvarado ha continuado trabajando con Barreto, al igual que con Segovia.

El día martes, los trabajadores del hospital se reunieron para hacer un reclamo unánime al gobernador y por supuesto también al gerente de asuntos sociales, porque no es posible que se tenga personal de limpieza, pero no se les entrega los insumos. Lo peor es que los insumos sí han sido comprados, pero están almacenados y no son repartidos.

Según el nuevo administrador, el 12 de este mes recién estarían llegando los medicamentos, esperemos que sea así, por el bien de la población. Realmente ya no se les cree.

Por otro lado, es inconcebible que se siga usando la misma ropa de cama vieja y rota, las camillas en desuso que han sido amarradas con alambres para poder sostenerse juntas…

El personal en su conjunto está exigiendo el cambio de director y ojalá se dé.

Asimismo, es indignante, que teniendo el hospital un tomógrafo nuevo, no esté funcionando. No puede ser posible. Tanta gente que necesita este servicio, pero que lamentablemente tienen que viajar a Huancayo o Lima para atenderse.

Lamentablemente, los manejos del Estado terminan prestandose para más irregularidades. Mucho más viable sería el realizar convenios, obviamente de manera clara y transparente, de los servicios que el hospital requiera ya que es evidente, que hay mafias detrás que no permiten que se mejoren los diferentes servicios del nosocomio. Al parecer esa es la finalidad, para que vayan a atenderse en los consultorios privados.