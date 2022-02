Hospital Hemilio Valdizán: Continúan los problemas de referencia

El director encargado del Hospital Regional Hermilio Valdizán, Carlos Barreto, manifestó que los problemas en las atenciones de referencias que llegan de otros establecimientos de salud, se dan por temas de mala coordinación.

Indicó que, “en el sistema de referencias y contrarreferencias, en el papel, se ve excelente. El problema ha sido en el campo operativo, sin embargo, el Hospital Hermilio Valdizán, resuelve los problemas más complejos en mérito a su capacidad resolutiva; el tema es de la mala coordinación”, expresó Barreto Méndez.

“En ese sentido, si hay problemas de una falta de coordinación de algunas referencias, no son en todas, el 80% de referencias se coordinan, el otro 20% no se está coordinando”, dijo, por lo que afirma que en el hospital están mejorando en este nivel con los jefes de departamentos y reuniones con la Red de Salud, que gran porcentaje de los pacientes referidos son de la Red de Huánuco, entre ellos de los nosocomios de periferias y del Hospital Carlos Showing, de donde hasta hoy no se resuelve la capacidad resolutiva.

En cuanto a los cuestionamientos por parte del consejo regional, sobre la doble función que realiza como director de la Red de Salud y director encargado del Hospital, mencionó que siempre se van a dar los cuestionamientos en la perspectiva funcional, “lo que los consejeros cuestionan es la parte funcional, y no se basan al trabajo técnico y ya urge un director permanente para el hospital”, afirmó al momento de indicar que confía en que el gobernador tome la mejor decisión.