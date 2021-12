Luego del anuncio que realizó el titular del Ministerio de Salud, Hernando Cevallos, donde adelantará a tres meses el tiempo para recibir la dosis de refuerzo contra la COVID-19, los equipos de vacunación de Huánuco comenzaron a aplicar la tercera dosis.

En el punto de la Plaza de Armas comenzó a observarse la presencia masiva de ciudadanos que al informarse que se ampliaba la inoculación de la tercera dosis comenzaron a hacer su fila.

Además, en este punto continúan vacunando a quienes no se han inmunizados con ninguna dosis.

“Yo estaba aquí en la plaza, viendo las noticias por Facebook y me enteré lo que dijo el ministro y de una vez me acerqué al punto, a mí me tocaba en febrero, pero ahora me acabo de vacunar”, dijo Justo Saenz, ciudadano huanuqueño.

Al respecto, la Dirección Regional de Salud (Diresa) informó sobre los puntos habilitados para inmunizar a la población. En Pillco Marca: Universidad Hermilio Valdizán y el mercado “La Rampa”. Para el distrito de Amarilis, los puntos de vacunación son: Instituciones Educativa: María Luisa, Esteban Plavetich, el mercado Paucarbamba, caseta de Serenazgo (Colectora), parque Las Aguas y el frontis de la Municipalidad de Amarilis.

En cuanto a Huánuco, los centros establecidos son el Centro Comercial Open Plaza y Real Plaza, Plaza de Armas, mercado nuevo, parque Amarilis, iglesia Catedral y la Institución Educativa Carlos Showing Ferrari (piloto).

Recordemos que ya en el Perú se encuentra la variante Ómicron considerada más contagiosa, por lo que las autoridades instan a la población a no bajar la guardia ante el virus.