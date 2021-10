Esrito por: Iraldia Loyola Bañez

Desde 1980 se celebra el Día Mundial del Turismo cada 27 de septiembre. Ya que es desde esa fecha que los asambleístas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), manifiestan la gran importancia del desarrollo turístico a nivel local, nacional y mundial en sus aspectos primordiales. Huánuco, siendo un departamento potencialmente turístico, aún no ha alcanzado su desarrollo en este sector. Hoy conversamos con la especialista en turismo Filomena Ramos, para que nos pueda dar algunos alcances sobre este sector.

¿Cuál es la situación actual del sector en el departamento?

Al respecto, DIRCETUR Huánuco se viene empoderando con el mejoramiento de los servicios turísticos y de la infraestructura turística en la provincia de Leoncio Prado. Sin embargo, debo precisar que se requiere el trabajo de todos los sectores, por ejemplo: transportes, su competencia es reorganizar el parque automotor, nuestra ciudad es muy desordenada.

¿Cuáles son los principales recursos turísticos del departamento?

Huánuco es privilegiado por los recursos naturales y culturales, porque existen en “abundancia“como decía Javier Pulgar Vidal. Lo que falta es conocer y difundir.

El escenario paisajístico nos ofrece bellezas incomparables en sus 7 pisos altitudinales, en las cuencas hidrográficas del Marañón, Nupe, Vizcarra, Higueras, Pachitea, Huallaga y en los nevados del sistema Raura y Yarupaja, con sus glaciares, otorgándonos hermosas lagunas como Carhuacocha, Luricocha, etc. Creo que intentar precisar todas, sería muy difícil. Ya que cada paisaje natural tiene sus propias peculiaridades, según sus condiciones geográficas (climáticas) y perspectivas del observador.

El reconocido arqueólogo Daniel Morales ha manifestado que a nivel arqueológico Huánuco tiene un bagaje de explotación para el turismo formidable, pero lamentablemente no lo valoramos” ¿Qué opinión le merece al respecto?

No se valora lo que no se conoce, tenemos recursos, pero falta investigar. El Dr. Roger Vidal con el Dr. Onuki en el 2010 solicitaron la creación de la escuela profesional de Arqueología. Hasta ahora no se sabe nada. Espero que las nuevas autoridades lo creen. Falta la práctica de la Identidad Cultural en las autoridades, para impulsar su explotación, sobre todo en la carrera de Turismo.

Huánuco siendo un departamento con una diversidad de recursos envidiable, aún no es destino turístico ¿Qué falta por hacer?

Falta un trabajo articulado con mayor compromiso de los actores turísticos: Estado, empresa privada, municipalidad local, ONG., asociaciones y comunidad local.

El Estado (Dircetur) viene trabajando, pero requiere mayor apoyo de los otros actores. El papel fundamental lo tienen los alcaldes locales, donde existen los recursos turísticos, son ellos los que deben liderar la puesta en valor de los recursos para su implementación y convertirlos en productos turísticos. Este es un trabajo integral, el turismo es tarea de todos y todas.

¿Cuál era la situación del sector antes de la pandemia?

Se tuvo muy buena acogida turística. En los diferentes distritos se venía organizando eventos folclóricos con fines turísticos, como festivales etc., con la pandemia se paralizó, hubo pérdidas enormes.

Al día de hoy, ¿Qué ha cambiado en el sector?

Hay muchos cambios. Es una gran oportunidad para implementar servicios de calidad total, para asegurar y dar confianza a los visitantes.

Uno de los mayores problemas en el ámbito del sector público es que los cargos de especialistas de turismo son ocupados por personas ajenas a la profesión. ¿Qué les diría a las autoridades?

En caso de DIRCETUR vienen liderando los profesionales de turismo, lo que estaría faltando es difundir con mayor énfasis los proyectos que vienen ejecutando. En las municipalidades, lamentablemente, se sigue nombrando en el cargo a otros profesionales, perjudicando a la gestión responsable del turismo. La municipalidad juega un papel muy importante en el rubro turístico, es allí donde los profesionales de turismo deben destacar.

Esto genera la depredación en los lugares turísticos ¿Se ha planteado algo al respecto?

Existe la ley del turismo y los lineamientos de TRC, precisamente para asumir una postura de turismo responsable, pero a aquel que no es de la carrera poco o nada le importa desarrollar el turismo amigable o responsable. Es una gran debilidad en el sector.

¿Tiene alguna proyección del sector para los próximos meses o años?

Sí, con la Asociación Civil Cultural “Roger Vidal Roldan”, he iniciado trabajos de voluntariado promoviendo emprendimientos de Turismo Rural Comunitario(TRC). En las comunidades de Huarguesh, Queropozo, Cauri, Huyallacayan y Mitotamba. Dios mediante, para el siguiente año, estas comunidades ya deben constituir sus emprendimientos, con el apoyo de sus autoridades.

Sus reflexiones finales

Turismo es una de las actividades alternativas que permitirá el desarrollo integral y sostenible de la región Huánuco, precisamente por su diversidad natural y cultural, lo que está débil y pendiente es que sus profesionales o su capital humano conozca y valore sus potencialidades turísticas y practiquen su identidad cultural, bagajes que nos permitirán desarrollar nuestra región a través del turismo.