Huánuco entre las ocho regiones más rezagadas en ejecución presupuestal

Hasta el 8 de septiembre, el departamento registra 12.9 % de gasto

A más de tres meses de concluir la gestión 2019 – 2022, Huánuco se encuentra entre los ocho gobiernos regionales del Perú que han ejecutado menos del 30 % de su presupuesto destinado a proyectos de inversión.

Los departamentos más rezagados de esta nueva lista del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) son Cajamarca con 20.4 %, Huánuco con 12.9 %, Pasco con 29.3 % y Ucayali con 36.4 % de gasto.

Así lo estableció el reporte del portal web de Consulta Amigable de Ejecución de Gasto del MEF, hasta el pasado 8 de septiembre.

Según el reporte, aunque los gobiernos restantes tuvieron una ejecución mayor, solo alcanzaron como máximo el 48.3 % de su presupuesto para proyectos de inversión, como en el caso de Junín.

“Al encontrarnos en el noveno mes del año, las obras deberían estar más avanzadas para que las nuevas autoridades regionales, que serán elegidas en el próximo 2 de octubre, reciban una administración saneada y sin pasivos”, explicó el economista Jorge González Izquierdo.

También aseguró que esta deficiencia de ejecución presupuestal lleva a que las regiones gasten en obras que no necesita la comunidad.

“Conforme nos acercamos a diciembre, lo que no han gastado en todo el año (los gobiernos regionales), lo quieren gastar en los últimos tres meses y eso lleva a afectar la calidad del gasto de inversión. Para no devolver los recursos al MEF, comienzan a gastar en obras que no necesita la comunidad. La calidad del gasto se resiente mucho”, explicó González Izquierdo.

El abogado Martín D’Azevedo, experto en gestión pública, explicó que la falta de preparación de los gobernadores regionales y sus funcionarios más importantes juega en contra de la eficiente ejecución de los presupuestos asignados para este rubro.

“Cuando llegan, gran parte de los primeros meses, diría los seis primeros meses, es improvisación pura. No llegan a partir de una transferencia que es obligatoria ahora, una clara visión de corte contable, presupuestal o financiero de lo que reciben”, puntualizó.