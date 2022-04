Huánuco saldrá de crisis económica únicamente con autoridades idóneas

Ante la actual crisis económica que atraviesa el país y ante las venideras elecciones, el pueblo huanuqueño debe pensar mejor a quien escoge como autoridades, manifestó el decano del Colegio de Economistas, Jedutum Blas Mora. La finalidad es tener personas capacitadas que permitan al departamento y a la provincia salgan del atolladero, expresó.

Asimismo, transmitió su preocupación debido a que la gran mayoría de las personas que estaban en pobreza han pasado a la pobreza extrema, en las últimas semanas y por efecto del aumento de los precios de los artículos de primera necesidad.

“El gobierno ahora está dando estas recetas económicas, pero si no tenemos una buena autoridad o cabeza al frente de nuestras instituciones, no vamos a poder superar esta crisis económica, que es producto de la pospandemia y la crisis internacional. En ese sentido, les pido a los huanuqueños que no piensen en el momento, o sea en el dinero o las dádivas que los candidatos dan en sus campañas, porque si no vamos a seguir teniendo los resultados que hemos tenido hasta ahora”, señaló.

Asimismo, Blas Mora detalló que en la pandemia se logró evidenciar la poca capacidad de respuesta que demostraron algunas autoridades de turno.

“Esta COVID-19 nos ha marcado lecciones aprendidas y una de ellas es que si queremos tener una buena autoridad debemos de pensar bien antes de votar. En la pandemia muchas autoridades dejaron mucho que desear debido a su pésima gestión y a los déficits en el sector salud, por ejemplo. Ya que no contábamos con un hospital que funcionara al 100 %, tampoco no teníamos planta de oxígeno, entonces todo eso debe llevar a los huanuqueños a reflexionar antes de elegir a una autoridad”, dijo.

También afirmó que todas las marchas, acciones de protestas e índices delictivos que actualmente se presentan en la región durante los paros de los diferentes sectores productivos, son consecuencia del mal accionar de las autoridades regionales.

“Debemos de pensar con la cabeza bien clara, quién se está postulando y si está o no preparado para asumir ese cargo. Porque después se presentan situaciones como la del paro de transportistas, acciones que afectan la economía porque es el mismo Estado con nuestro dinero que tiene que reponer todos los destrozos que han causado”, finalizó.