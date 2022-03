Huánuco sería el más perjudicado

El gobernador Juan Alvarado Cornelio qué se encuentra comprometido hasta el cuello en la compra de las laptops por más de 23 millones de soles. En sus declaraciones en el último episodio de la audiencia, expresó que de ir a prisión no sólo se perjudicaría él, sino también toda la población. Su comentario dio a entender de que si él iba preso, este pueblo perdería la gran “oportunidad” de continuar teniéndolo como gobernador regional… Se dice que el poder emborracha y si no se tiene cuidado y no se controla el ego, la embriaguez puede durar por mucho tiempo. Parece que ese es el caso de Alvarado, por un lado, se cree un predestinado, un salvador, pero por otro, en alguna parte de su mente él considera que su gestión ha sido beneficiosa de alguna manera para el pueblo.

Esto daría a entender dos situaciones. La primera, que el señor no tiene idea o no quiere darse cuenta de lo desastrosa que es su gestión y solo se miente así mismo rechazando la realidad. Y, por otro lado, aparentemente sus asesores nunca les ha interesado decirle o sugerirle que siga un camino más correcto, donde realmente su prioridad sea la ciudadanía y no su bolsillo.

Existe la posibilidad de que sean encarcelados, sin embargo, Alvarado, habla febrilmente de que sin él, la región de Huánuco estaría perdida. En nuestra opinión no pudo habernos ido peor en estos tres años y pico de gestión regional.

Es ese ego y arrogancia que lo llevó a cometer este tipo de errores por los cuales ahora es juzgado.

Debió de haber pedido disculpas a los profesores, alumnos, padres de familia de quienes se olvidó, falló y perjudicó, no solo con realizar compras y licitaciones con enormes irregularidades , sino también por realizar compras sobrevaluadas y de equipos y maquinarias que terminan sirviendo poco. Ejemplo, la planta generadora de oxígeno del Hospital Contingencia.

El gobernador dice que confío mucho en la gente que lo rodeaba y que firmó los documentos sin ver y sin saber y los documentos se los entregó la doctora y qué es su asesora Zulma picón según el informe del fiscal y por supuesto con el asesoramiento de sugerente de imagen que se convirtió en la persona de mayor influencia para tratar de convencer a las personas que lo rodea Juan Alvarado de que él es inocente y mansa Paloma.