HUÁNUCO SIGUE OLVIDADO

El ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, anunció

que el presidente de la República, Martín Vizcarra,

en Consejo de Ministros, revisará la situación de

Arequipa con respecto al COVID-19. Penosamente, ni

siquiera se mencionó a Huánuco.

Tristemente, Huánuco siempre ha estado olvidado

por el ejecutivo. Ya sea por falta de peso político de

sus autoridades, carencia de identidad y compromiso

de sus congresistas, nuestra región parece haber

sido percibida como el patito feo de las regiones en

el país, al cual echan a un lado.

La situación de Arequipa es mucho más crítica que

la de nosotros, nos duplican tanto en el número de

contagiados, como en la tasa de mortalidad. Sin embargo,

a pesar de tener verdaderos hospitales que

nosotros carecemos, ha colapsado su sistema de

salud.

Por otro lado, el panorama no es muy distante al de

Huánuco, hospitales abarrotados y colapsados, falta

de oxígeno, aumento importante de contagios y de

fallecimientos.

No obstante,, el ejecutivo ha considerado como única

agenda a nuestros hermanos del sur.

Es muy patético que entre nosotros como peruanos

nos veamos algunas veces sobre el hombro, considerando

ser superiores los unos a los otros. Ojalá

estemos equivocados, pero, por décadas han seguido

postergando a Huánuco en brindarle desarrollo e

inversión. Parecen no tomarnos en serio, a pesar del

sufrimiento y dolor de cientos de familias que han

perdido a sus seres queridos.

Esperemos que en este Consejo de Ministros también

analicen la situación de Huánuco.

El gobernador Alvarado debería exigir a la ministra

Pilar Mazzetti que de una vez por todas se compre

el terreno del hospital EsSalud, así como que se concluyan

y equipen los hospitales de Huánuco y Tingo

María.