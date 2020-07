HUÁNUCO Y LA PANDEMIA

Huánuco es noticia a nivel nacional e internacional, pero

no necesariamente por sus grandes atractivos, sino por los

duros azotes que la pandemia causa en la región.

Nuestro departamento se encuentra entre las localidades,

a nivel país, donde la crisis de la pandemia se acentúa cada

vez más, no solo por la velocidad en la que se propaga el

virus en la población, sino también por el gran colapso del

sistema de salud.

En el último reporte publicado el sábado por la Dirección

Regional de Salud de Huánuco (Diresa), se habían detectado

cerca a 8000 personas infectadas con el COVID-19.

El diario AHORA revisó las estadísticas proporcionadas por

la Diresa y se dio con la sorpresa que, en lo que va del mes

de julio, hemos duplicado el número de infectados y fallecidos

en la región.

La triste realidad que actualmente nuestra región está viviendo

es la consecuencia de una pobre gestión de salud y

de inacciones que no se tomaron en su momento.

Por ejemplo, en abril se sabía que Huánuco iba a tener grandes

problemas con respecto a la provisión de oxígeno de capacidad

hospitalaria; sin embargo, nuestras autoridades no

fueron lo suficientemente capaces de advertir el problema

y tomar las medidas necesarias.

La falta de liderazgo para unir a todos los sectores con el

fin de verdaderamente luchar contra esta pandemia es más

que evidente y nos está pasando factura.

Tristemente, se espera que muchas más personas se contagien

con el virus, y peor aún, que un porcentaje de estas

perezca.

Teniendo los hospitales y centros de salud colapsados, así

como también a médicos especialistas en cuarentena u

hospitalizados por contagio, ¿Qué debería hacer una persona

si termina contagiándose del COVID? Definitivamente,

a estas alturas el mejor tratamiento a tomar para una

persona con COVID es quedarse en casa; no obstante, ¿Qué

pasa con las personas que no tienen casa, y menos para

comprarse las medicinas necesarias para tratar el virus? O

peor aún, ¿Qué pasa si esa persona necesita de oxígeno medicinal

y no cuenta con los medios para adquirirlo?

Estamos muy cerca de alcanzar los 300 muertos y, penosamente,

en las calles se observa constantemente acciones

temerarias de ciudadanos que no toman en serio la situación.