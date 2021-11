Huanuqueño Anderson Santamaría busca regresar a la selección

El defensa huanuqueño Anderson Santamaría no se resigna a quedar fuera de la selección peruana y dijo que esperará otra oportunidad para ser importante en el esquema de juego del entrenador Ricardo Gareca.

El zaguero peruano arribó a México en 2018 al fichar por el Puebla, conjunto en el que estuvo los dos torneos de aquel año en los que participó en 20 encuentros. Hoy ha renovado por cinco años con el Atlas gracias a su buen juego durante el 2021.

“La lesión fue muy dura para mí, me costó volver a recuperar el nivel óptimo que yo deseaba. No he llegado a mi techo, quiero seguir mejorando mi nivel para que se vea reflejado hasta el final del torneo y sobre todo también en la selección porque espero volver a ser considerado”, manifestó el jugador huanuqueño.

Santamaría fichó por el Atlas en el torneo Clausura 2019 y desde su llegada acumula 63 partidos con el conjunto con sede en Guadalajara, en los que marcó cuatro goles.