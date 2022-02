Huanuqueños brillaron en Sudamericano de Ajedrez

Tres ajedrecistas huanuqueños participaron representando a nuestro país en el XVII Festival Sudamericano de la Juventud realizado en Guayaquil-Ecuador del 24 al 30 de enero de 2022 en los ambientes del Gran Salón Mercurio del Hotel Sheraton.

La delegación nacional se consagró campeona sudamericana por décimo año consecutivo al ganar ocho medallas de oro, siete de plata y ocho de bronce, en el torneo en el que participaron más de 200 ajedrecistas de Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay, Bolivia y Perú.

Los huanuqueños destacaron al ubicarse entre los 7 mejores de toda Sudamérica. En la categoría sub 10 femenino Megan Pinedo Choquevilca ocupó el 5° puesto, en la categoría sub 10 absoluto André Estrada Cántaro se colocó en 7° lugar, mientras que en la categoría sub 16 femenino Fely Salazar Becerra quedó 7°.

De esta forma los ajedrecistas huanuqueños siguen destacando en eventos de alto nivel y aparecen nuevas figuras que siguen los pasos de los consagrados. André Estada Cántaro es hermano menor de la campeona sudamericana y campeona nacional escolar varias veces, Alexandra Estrada.