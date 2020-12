Imagen Institucional no cubre labor de alcaldesa encargada

El Departamento de Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de Huánuco no está haciendo su labor de cubrir la agenda de Silvia Sullca, alcaldesa encargada.

Así lo aseguró Manuel Vivanco, regidor de Huánuco, quien señaló que el equipo de Imagen no está coordinando con la señora Silvia. “La he visto en dos ocasiones haciendo sus labores de alcaldesa y no estaba el personal. Es lamentable que se trabaje de esta manera parcializada”, expresó el regidor.

Dijo que quienes trabajan en la institución son servidores públicos que se deben al Estado, no a una persona.

“Se supone que Imagen trabaja para una institución, no para una persona, es lamentable, me hace pensar que están trabajando para una persona y espero equivocarme, están recibiendo sueldo del Estado y deberían trabajar para la institución”, señaló.

Exhortó a la Subgerencia de Imagen Institucional que tome en cuenta las acciones de la alcaldesa encargada y no del alcalde que está de vacaciones.

