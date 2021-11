Tras la presentación del proyecto de Ley N° 650 /2021-CR, que tiene por objeto suspender por 24 meses el pago crediticio a entidades financieras, el presidente de la Cámara de Comercio de Huánuco, Roberto Refulio Huacho, saludó la iniciativa de la congresista Elizabeth Medina

Huacho manifestó que este proyecto representa un alivio para la economía de miles de empresarios asfixiados con deudas bancarias por la pandemia de la COVID-19.

Asimismo, exigió al Congreso poner en agenda y debate este proyecto de ley de suspensión de deudas de consumo, créditos personales, vehiculares, hipotecarios y créditos a pequeños y medianos empresarios.

“Los empresarios no hemos podido respirar. No hemos tenido una reactivación económica. Reactiva Perú solo benefició a las grandes empresas”, sentenció.

Indicó que en la región existen 32 500 micro y pequeños empresarios, concentrándose el 60 % en Huánuco y Tingo María.

Cabe resaltar que para acceder a este beneficio sin intereses y tasas eliminadas, el crédito personal no debe exceder de los S/ 40 000, créditos hipotecarios no mayor de S/ 350 000.00 y créditos MYPE no mayor a S/ 80 000.00.

Los deudores deberán acogerse a la medida de manera voluntaria, y la Superintendencia de Banca y Seguros emitirá el reglamento de la presente ley en un plazo no mayor de 15 días desde la fecha de entrada en vigencia.