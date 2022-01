Inauguraron Mundialito 2022

La Municipalidad Provincial de Huánuco inauguró el más antiguo y tradicional campeonato de fútbol de menores denominado Mundialito Municipal 2022, fundado en 1960 por el odontólogo Mardonio Apac Palomino.

El acto se realizó en el Parque Amarilis en el moderno campo de hierba sintética recientemente inaugurado por la comuna, con la participación de más de 80 equipos inscritos

Precisamente el fundador, junto al alcalde José Luis Villavicencio, recibieron a los niños quienes se presentaron uniformados con vistosos y coloridos uniformes en un acto lleno de emoción y derroche de energía por parte de los participantes. El acto de juramentación estuvo a cargo del doctor Apac, quien les hizo un llamado a defender sus colores con honor y dejar todo en el campo.

Hasta el escenario llegaron los equipos de las categorías sub 6, sub 8, sub 10 y sub 12 que realizaron partidos de exhibición, siempre respetando los protocolos de bioseguridad. El campeonato comenzará el fin de semana y tendrá como escenarios el propio Parque Amarilis y el complejo Johnny Bello de la Alameda de la República.