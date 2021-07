Indecopi detecta dos marcas de alcoholes que perjudican la salud

Hania Pérez de Cuéllar, presidenta ejecutiva del Indecopi, indicó hoy que han identificado dos productos que no especifican la información técnica y al no cumplir con las disposiciones sanitarias, suponen “un grave riesgo” para la salud de los peruanos.

“Es un problema sumamente serio, estas empresas estarían atentado contra la salud pública”, subrayó.

Se trata de dos proveedores que comercializan alcoholes medicinales o galénicos, que informan que sus productos cuentan con un grado de concentración de alcohol etílico al 70°, sin autorización sanitaria.

Los productos son los siguientes:

1) El “alcohol en gel antibacterial” de la marca “Talento”, fabricado por Talento Profesional S.A.C., contiene un porcentaje de alcohol etílico al 27.6%, no cumpliendo su función de eliminar bacterias, hongos y virus.

Además, se verificó que cuenta con un valor de pH al 7.33, resultando ser lesivo para la piel de las personas porque provoca deshidratación.

2) El “alcohol desinfectante 75°” de la marca “Derquin”, fabricado por Derquin E.I.R.L., contiene un porcentaje de alcohol etílico al 90%, lo que lo convierte en un alcohol industrial, contrario a lo informado en su etiqueta, resultando ser volátil y pudiendo generar también resequedad en la piel.

Asimismo, se verificó que tiene 2.7% de alcohol metílico en su composición, por lo que puede ser tóxico, causar irritaciones.

La titular del Indecopi señaló que a través de la Dirección de Fiscalización (DFI) se iniciaron acciones de fiscalización a empresas encargadas de la producción y comercialización de 28 productos a base de alcohol; para identificar si cumplen con las normas de salud establecidas.

Asimismo, indicó que a través de la DFI se han remitido esta información a los órganos resolutivos del Indecopi, vinculados a protección de consumido.

Asimismo, se ha notificado también al Ministerio Público y a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

“Además, hemos comunicado estos hallazgos a la Fiscalía de Prevención del Delito, para que tomen las acciones del caso. Desde Indecopi nuestro compromiso es promover una ciudadanía consumidora informada y que elija bien un producto que no afecte su salud”, explicó.

Fiscalización

Por su parte, el director de Fiscalización del Indecopi, Ronald León, refirió que la fiscalización incluyó inspecciones en mercados, supermercados, farmacias, ferreterías, entre otros, identificando un total de 28 productos a base de alcohol, de los cuales 15 son alcoholes industriales, 5 son alcoholes galénicos o medicinales y 8 son alcoholes cosméticos.

Se tomaron muestras físicas de 19 productos para realizar los análisis de laboratorio.

Además de ello, se pudo advertir que algunos productos fiscalizados no cumplen con colocar la información completa en su rotulado, no contienen el grado de concentración de alcohol etílico de acuerdo con su naturaleza y a lo informado en sus etiquetas, resultan ser riesgosos para la salud de las personas, además de no contar con las autorizaciones correspondientes. Así, se pudo encontrar que:

-17 productos no cumplen con colocar la información completa en su rotulado.

-8 no contienen el grado de concentración de alcohol etílico de acuerdo con su naturaleza y a su etiqueta.

-5 resultan ser riesgosos para la salud de las personas.

-2 cuentan con publicidad engañosa en sus etiquetas.

-5 no cuentan con las autorizaciones correspondientes.

-5 son alcoholes adulterados.

Guía “Alerta Indecopi: Alcoholes”

Durante la conferencia también se presentó la Guía “Alerta Indecopi: Alcoholes” (https://bit.ly/3eFISNp), una herramienta comparativa entre los diferentes tipos de alcohol fiscalizados por el Indecopi que permitirá a las personas poder identificar, de manera rápida, cuál es el proveedor que cumple con los requisitos exigidos por la norma para proceder, con total seguridad, a la compra del producto.

Lea También:

Indecopi sanciona a laboratorio con S/44000 por promocionar al dióxido de cloro