Inés Melchor, atleta nacional, contrajo la COVID-19 y renuncia a su sueño de participar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La fondista nacional, Inés Melchor, se contagió del covid-19 y renunció a su sueño de ir a los Juegos Olímpicos, luego que la propia deportista aseguró que no podrá participar del primer Torneo Nacional de Maratón “El Bicentenario del Perú”, que está programado para disputarse el domingo 23 de mayo y que es clasificatorio para Tokio 2020.

La deportista nacida en Huancavelica pasa por momentos complicados, tras dar positivo a la COVID-19 justo en el momento que estaba a punto de buscar la marca para clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, lo que iba a ser su cuarta participación en la cita olímpica.

En una emotiva carta publicada en sus redes oficiales, la maratonista nacional explica su actual estado de salud y pide que la afición brinde oraciones para ella y su familia.

El comunicado señala lo siguiente:

“Hola amigos, esta semana ha sido muy complicada para mí y mi familia, desde que me enteré que dieron positivo para la COVID-19, fue mi peor temor y hoy confirmé mi miedo, porque salí positiva, son momentos complicados, pero estoy segura que vamos a salir de esta”, escribe en el primer párrafo.

Luego continúa:”Este resultado me imposibilita poder competir este domingo para lo cual me preparé mucho, estoy viviendo uno de los peores momentos de mi vida. Esto me cierra las puertas para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que la única maratón que podía correr para clasificar es la de Lima de este domingo”

Agrega: “Estuve inscrita en varias maratones y todas se cancelaron. Mi única posibilidad era la de este domingo y por motivos de fuerza mayor, mi sueño de llegar a mis cuartos Juegos Olímpicos, los de Tokio, debo dejarlos de lado por mi salud. Pero esto no me tumbará. Una vez que mejore seguiré entrenando y dando lo mejor de mí. Por favor cuídense mucho todos, ahora me toca cuidar de mí “, finalizó la deportista.