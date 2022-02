Infraestructura de institución educativa integrada en pésimas condiciones

A pocas semanas de iniciar las clases del periodo 2022, aún faltan por atender muchas instituciones educativas. Autoridades, padres de familia, directivos y docentes de la I.E. Integrada del Centro Poblado de Cochapata en el distrito de Shunqui se encuentra en pésimas condiciones; la totalidad de sus aulas se encuentran deterioradas. Marcos Días Director de esta institución, quien asume cargo este año, ha mostrado su preocupación porque su infraestructura requiere un cambio total; “he trabajado en varias instituciones, pero las condiciones de esta institución me preocupa a pocos días del retorno a clases; esta infraestructura data de los años 60, y ha cumplido su período. En pleno siglo XXI y, en el bicentenario, no podemos permitir atender en pésimas condiciones a los estudiantes, nuestra institución brinda servicios educativos a por lo menos 180 entre inicial, primaria y secundaria; no contamos con laboratorio, biblioteca, sala de innovación tecnológica, faltan aulas, no tenemos infraestructura deportiva donde nuestros estudiantes puedan hacer educación física, no se pueden hacer trabajos de experimentación porque no contamos con laboratorio, no hay biblioteca, nuestra sala de innovación es también usada como sala de docentes, hay completa inseguridad, no hay cerco perimétrico, los animales ingresan a todo momento por tener libre acceso, no contamos con Internet, no podríamos exigir a nuestros maestros a desenvolverse adecuadamente, porque no contamos con una infraestructura moderna, las dos únicas aulas que, aparentemente se encuentran en condiciones, se están agrietando y ello pone en riesgo a los estudiantes y maestros, el aula de educación inicial es de material rústico construido por los padres y es muy reducido el espacio y también están rajadas las paredes y podrían colapsar, no tenemos donde llevar a los menores de edad de educación inicial, contamos con aulas prefabricadas que aún están en proceso de colocación de machihembrado que con Trabaja Perú se están haciendo, pero también están inconclusas y éstas no son suficientes” dijo el directivo, “hemos dado a conocer a la UGEL hace un mes pero a la fecha no se han presentado, no vienen porque informaron que su unidad vehicular está en mantenimiento; nuestros estudiantes no pueden esperar urge de inmediata atención y se declare en emergencia” agregó. Las autoridades de esta comunidad solicitan al Director Regional que visite y atienda las necesidades.

Los servicios higiénicos que deben ser por niveles son insuficientes y las letrinas que en algún momento sirvieron ahora muestran un mal aspecto, una inseguridad total por no contar con un cerco perimétrico, tampoco cuentan con personal suficiente de vigilancia lo que se convierte en un peligro.