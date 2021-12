Inicia fiscalización en talleres de productos pirotécnicos

El gerente de desarrollo económico de la Municipalidad de Huánuco, Mirosaki Ramírez, manifestó que se iniciaron los trabajos de fiscalización en todos los talleres de pirotecnia con la finalidad de verificar si cuentan con la autorización de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).

“Como se acostumbra en estas fechas, hemos iniciado las fiscalizaciones de los talleres de pirotecnia para verificar si cuentan o no con la autorización de Sucamec y hemos visto que varios no lo tienen, por lo que hemos comenzado una fase de capacitación, orientación y sensibilización para que esos talleres no vayan a cometer un delito porque este tipo de productos es debidamente fiscalizado, entonces ya los hemos estado visitando y capacitando a través de la oficina de Sucamec en Huancayo”, sostuvo.

Ramírez detalló que se viene realizando un trabajo articulado con la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional para que puedan hacer su trámite respectivo y así evitar algún tipo de incidente que lamentar.

De igual forma, resaltó que de acuerdo al último reporte, en Huánuco existen ocho talleres de pirotecnia de los cuales solo uno cuenta con la autorización de Sucamec.

“Los otros siete establecimientos tienen que entrar a un proceso de formalización o de lo contrario tendrán que cerrar los negocios hasta que se formalicen, porque si siguen trabajando de esta manera pueden incurrir en una sanción administrativa y también penal”, dijo.

Por otra parte, recordó que todos aquellos que manipulan este tipo de productos deben portar un carnet de manipulación de productos pirotécnicos.

“Hemos visto que hay muchos comerciantes ambulantes que lo obtienen de manera fácil, pero hay que recordar que el hecho de tener el carnet no significa que puedes vender productos pirotécnicos en la vía pública, ya que para hacer una feria de venta de este tipo de productos se debe tener una autorización de Sucamec”.

Finalmente, exhortó a los comerciantes que van a vender este tipo de productos a oficializarse para evitar caer en sanciones.