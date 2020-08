Inició Operación Tayta para atender a diez mil personas vulnerables

Recibirán atención médica y medicamentos

Ayer inició la Operación en Tayta en la región con la atención de mil personas de la tercera edad en Amarilis. El objetivo de la jornada es atender a más de 10 000 personas vulnerables durante todo el fin de semana en la región.

En la jornadas intervienen Ejército Peruano, Fuerza Aérea, Policía Nacional y la Dirección Regional de Salud Huánuco, quienes visitarán casa por casa diversas zonas de los distritos de Amarilis, Huánuco, Pillco Marca, Rupa Rupa, José Crespo y Castillo, Castillo Grande y Monzón, durante los días 14, 15 y 16 de agosto.

La ceremonia de inicio estuvo presidida por el gobernador regional, Juan Manuel Alvarado Cornelio; el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Rodolfo García Esquerre; el general de la Fuerza Aérea del Perú, Ángel Martín Ríos Moncada, y el comandante general del Ejército Peruano, Orlando Celiz Kuong.

El mandatario regional resaltó la importancia del trabajo en equipo para poder garantizar la efectividad de la operación en la región. “La única forma de controlar la propagación del virus es que ayudemos al personal de salud y respetemos las normas sanitarias”, manifestó.

Por su parte, el general de la Fuerza Aérea del Perú, Ángel Martín Ríos Moncada, llamó a la unidad a la ciudadanía: “Acá no hay instituciones, no hay banderas, no hay colores; acá somos una sola fuerza, porque del trabajo que van a realizar cada uno de ustedes, depende el futuro del Perú”, expresó, frente a los hombres y mujeres de primera línea, que estuvieron presentes en la ceremonia de apertura de la Operación Tayta.

Mientras, el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Rodolfo García Esquerre, indicó que las tres instituciones armadas han dispuesto al personal necesario para lograr el objetivo de detectar los casos de manera oportuna, brindarles ayuda médica y, de esta forma evitar que lleguen a hospitalización o a la unidad de cuidados intensivos. Además, destacó que, el segundo objetivo es sensibilizar a la población sobre el peligro en el que nos encontramos como peruanos y sobre la importancia de la prevención; el lavado de manos y la distancia social.

Asimismo, el director regional de Salud, Fernando Ramos Maguiña, precisó que los profesionales atenderán a las familias ya focalizadas y a aquellas que coloquen una bandera blanca en su vivienda.