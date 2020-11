¡INJUSTICIA!

Presidente de la Liga Departamental de fútbol de Huánuco quiere perpetuarse del cargo a pesar del juicio por corrupción que viene aquejando.

Próximo a las Elecciones de cambios de Presidentes, distritales, provinciales y departamentales que se realizarán el año 2021, la FPF, a través de su presidente, Agustín Lozano, hace algunos días hizo llegar la documentación de un estatuto estándar ya remitido para que cada una de las Ligas Departamentales, para que solo pongan el nombre de su jurisdicción a las que pertenecen.

Al revisarse dicho estatuto expuesto, existe una desagradable sorpresa donde se pretende mutilar todo acto democrático y contraviniendo el juego limpio de los comicios para elegir los nuevos Presidentes de las Ligas Departamentales, el indicado documento en el TÍTULO SEXTO que corresponde a ELECCIONES, basándonos en los estatutos dice en el Artículo 62.- Inciso e) Adicionalmente, para ser elegido Presidente de la Junta Directiva de la LDDF, se requiere ejercer o haber ejercido algún cargo en Juntas Directivas de las Ligas Departamentales o de las Juntas Directivas de los miembros de las Ligas Departamentales durante tres años dentro de los últimos siete años.

Con este tipo de actitudes, se quiere lograr la perpetuidad del cargo, cabe recordar que muchos de estos están investigados por el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, por presunto lavado de activos en el caso de reventa de entradas durante las eliminatorias 2018, conjuntamente con el Presidente de la FPF, Agustín Lozano, se encuentran involucrados los siguientes presidentes de ligas departamentales: Franklin Chuquizuta (Amazonas), Lucio Alva Ochoa(Huánuco), Cirila Haydé Paitan (Pasco), Juan Francisco (Tacna) y Gerardo Miñan (Tumbes). Además fueron sancionados por el mismo caso, el 17 de junio del año en curso, por la Comisión de Ética Independiente de la Conmebol para pagar multas económicas en dólares americanos.

En el caso de la Liga Departamental de Huánuco, que preside el Abog, Lucio Alva Ochoa, los demás miembros del directorio lo conforman Werner Pinchi Ramírez como vicepresidente, Esteban Soriano Baldeon como tesorero, Luis Laguna Bardales como secretario, se desconoce la manera en la que llegaron al cargo ya que nunca ejerció la dirigencia en ningún club que es uno de los requisitos indispensables

Cabe recordar también que en 14 años de presidencia la labor de Alva al mando LDF de Huánuco ha pasado por desapercibido, ya que no se ha conseguido ningún logro que beneficie al fútbol y Huánuco es una de las pocas regiones en nuestro país, que no cuenta con una “villa deportiva”, más aún jamás los clubes que han representado han sentido el respaldo del indicado dirigente, no hay interés con la solución de la problemática deportiva; en consecuencia hay la necesidad de cambio y no pretender perpetuarse en el cargo validando estatutos realmente tendenciosos.