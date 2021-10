Inmediato desalojo a invasores

La historia registra que las invasiones siempre se han dado, no sólo en esta región, sino también en todo el país. Es más, hasta en su momento, algunas autoridades las han promovido como parte del cálculo político, independientemente del impacto y daño que éste provoque, el cual realmente no les interesó y probablemente hasta no lo haga. Si retrocedemos unos ocho años atrás, la propiedad del fundo San Roque fue invadida por cientos de ciudadanos que buscaban apropiarse de los terrenos privados de la familia González, y en la sombra se encontraba aparentemente un político.

O por otro lado, simpatizantes que se sienten con la atribución de invadir terrenos porque salió su candidato. Recordemos que cuando Castillo ganó las elecciones presidenciales, sus simpatizantes pretendieron tomar los arenales del Morro Solar, pero fueron desalojados porque estos terrenos son del Estado.

Y ahora se da el caso que en plena ciudad, en el terreno del “Club Central”, esté sucediendo algo similar y probablemente de manera más descarada.

La directiva juramentada en el 2019, hasta ahora no ha sido renovada, y definitivamente conocen y están involucrados muy de cerca de lo que está sucediendo en el local.

Para empezar el Sr. Fredy Espinoza Figueredo es presidente del Club y principal responsable. En la junta directiva también se encuentran, Adolfo Reyes, Jorge Flores, César Cachay, César Ponce y José Leiva por mencionar algunos.

Estos directivos, entregaron el terreno a un tercero, mediante un mañoso contrato, en julio del año pasado.

Es increíble que esto suceda a la vista y paciencia de las autoridades. No entendemos cómo puede suceder esto en plena zona urbana.

Esperemos que el Colegio Leoncio Prado utilice todos los medios legales para desalojar a los invasores. Es más, los responsables deberían de resarcir al colegio montos importantes, porque actualmente perciben ingresos considerables.