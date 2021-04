Intención de voto CPI: Castillo 35.5%, Keiko 23.1%

La Compañía Peruana de Estudio de Mercados y Opinión Pública (CPI), reveló en su primer estudio de opinión rumbo a la segunda vuelta, que Pedro Castillo de Perú tiene el 35.5 % de preferencia de voto, mientras que la candidata por Fuerza Popular Keiko Fujimori alcanza el 23.1 %.

Asimismo, el simulacro de votación detalló que el voto blanco o viciado tiene un 20.3 %, indecisos 17.7 % y no piensa en ir a votar 3.4 %.

En cuanto a las preferencias desglosadas, cabe señalar que Pedro Castillo, obtiene 19.3% en Lima y Callao y Keiko Fujimori 32.0%, Esta muy seguro y no piensa cambiar de candidato 89.6 %, podría cambiar de candidato de aquí al día de las elecciones 10.1 %, no sabe, no opina 0.3 %.

El candidato de Perú Libre lidera en las regiones del país con 45.0% y la candidata naranja obtiene 17.9 %, Esta muy seguro y no piensa cambiar de candidato 85.1 %, podría cambiar de candidato de aquí al día de las elecciones 13.8 %, no sabe, no opina 1.1 %.

El sondeo fue realizado a una población urbana y rural del país, hombres y mujeres de 18 años a más que residen en las zonas geográficas en las que se ha subdivido el país. Tamaño de la muestra: 1.200 del 18 al 21 de abril de 2021 con un margen de error: +/- 2.8% y nivel de confianza: 95.5 %.