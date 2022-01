Internas del penal de Huánuco participaron en taller de escritura

Un total de 40 internas del establecimiento penal de Huánuco participaron en el Taller de Escritura Creativa, así lo informó la directora de la Oficina Regional Oriente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Gloria Estrada, quien detalló que este taller se suma al esfuerzo de la institución por desarrollar en las internas habilidades que las preparen para enfrentar de la mejor manera su retorno a la libertad.

“Se trató de un taller de dos días organizado también por la Universidad Continental, que incluyó la redacción de relatos cortos y medianos, tanto de ficción como de no ficción”, sostuvo.

Entre las narrativas que las internas plasmaron, se encuentran historias de ficción como romances con reconocidos personajes, así como narraciones de su vida cotidiana.

“Y cómo olvidar aquel día. El día que me alejaron de mis hijos. El día más triste de mi vida. Sin duda, no hay peor cosa que le pueda pasar a una mujer, a una madre. La necesidad de ser fuerte me acompaña día y noche. Siento un desmayo. Y solo la esperanza de volver a verlos, me ayuda a seguir respirando”, escribió Luna Ortega, una de las participantes.

Según Hugo Grández, docente de la Universidad Continental a cargo del taller, escribir es una es una buena terapia, deja salir mucho de lo que se tiene dentro de uno. Así, ilusiones, penas y sueños son trazados a través de las letras. «Escribir hace bien», dijo.

El Taller de Creación Literaria concluyó con historias medianas que también abordaron temáticas de ficción y no ficción. Las participantes del taller desarrollaron sus historias con lapicero y papel, además de muchas ganas e imaginación.

Estrada resaltó que en estos dos días también fueron capacitados en redacción de documentos administrativos las secretarias y asistentes de la Dirección Regional a su cargo, así como el personal de seguridad del penal de Huánuco.