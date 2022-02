Intervienen construcción ilegal del cerro Visagaga en Marabamba

El subgerente de control y catastro de la municipalidad de Huánuco, Edwin López Varas informó que se está interviniendo la construcción que se lleva a cabo en el cerro Visagaga, en Marabamba por el ciudadano Hermilio Daga debido a que no cumple con los trámites pertinentes para hacer las excavaciones.

“De acuerdo a la ley orgánica de municipalidades toda edificación tiene que tener la autorización correspondiente antes de construir y se tiene que ver si es que verdaderamente el lugar es propicio para edificar, para eso tiene que pasar por un proceso de edificación urbana, en el caso del señor en esa parte no tienen habilitación urbana, no tiene ni el informe de impacto de riesgos”, sostuvo.

Asimismo, señaló que en coordinaciones con la procuraduría pública se está solicitando al gobierno regional que expida el plano limitación distrital entre Huánuco y Pillco Marca ya que el señor Daga asegura que la parte donde está construyendo pertenece a Pillco Marca.

“Desde el año 2017, se vienen acentuando reuniones con el gobierno para delimitar esa parte y no es que no se haya delimitado todavía, lo que pasa es que hay una parte del río Huallaga que aún no se ha determinado a qué parte pertenece, entonces esto lo usa el señor para decir que la parte que tiene que ver con la fiscalización y las autorizaciones son con el distrito de Pillco Marca”, dijo.

López Varas resaltó que se ha solicitado información a la municipalidad de Pillco Marca para ver si existe alguna autorización para iniciar dicha construcción.

“El área, también de riesgos y desastres, ha intervenido y ha pasado a informar a la fiscalía de prevención del delito porque las excavaciones se están haciendo sin autorización municipal, nosotros ya administrativamente hemos actuado, pero el señor está haciendo caso omiso a las notificaciones que se le está procediendo a poner”.

Finalmente, destacó que en la zona se puede observar que no tienen las medidas de seguridad y la primera queja que han recibido es que todas las piedras producto de la excavación están cayendo hacia la parte de la pista, lo que podría generar un lamentable incidente.