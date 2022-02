IPD Huánuco organiza academia vacacional

El CPC Abraham Faustino Cuadrado, presidente encargado del Consejo Regional del Deporte (CRD) de Huánuco, informó que la reunión a la cual les citó el nuevo presidente del IPD, Julio Rivera, fue meramente informal solo para presentarse ante los jefes regionales de todo el país. Añadió que para dentro de dos meses está programada una reunión de trabajo en la que tratarán importantes temas sobre el deporte nacional.

Respecto a su situación como jefe encargado, Faustino afirmó que no sabe hasta cuándo estará en el cargo; aseguró que la alta dirección no ha manifestado nada, que la terna de candidatos que propuso el Gobierno Regional ha sido rechazada en primera instancia y no sabe nada más.

En cuanto a las actividades que desarrolla actualmente el IPD Huánuco, está la academia vacacional para niños de 6 a 12 años en las disciplinas de fulbito, voleibol y básquetbol, cuyas inscripciones todavía están abiertas, la atención es gratuita y los únicos requisitos son la copia del DNI del niño y del padre o tutor y llenar la ficha de inscripción.