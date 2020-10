Isabel Inocente Daza

“El básquet te permite compartir diversos actos de socialización”.

Hoy presentamos a Isabel Inocente – ‘Isa’ para la familia y los amigos – una joven basquetbolista huanuqueña que viene dando mucho de qué hablar debido a sus buenas actuaciones en el campo de juego, que sueña con algún día ser parte de la Selección peruana de básquet.

Cuéntanos un poco sobre tus inicios Isabel.

Bueno, yo hasta mis 9 casi 10 años jugaba vóley y era capitana en los equipos donde estaba, estudié en la escuela Hermilio Valdizán y fue ahí donde conocí al profesor Jesús Silva lo cual me incluyó a su academia ‘Katon’ y ya empecé a jugar este bello deporte.

Katon inició en el 2012. ¿Estuviste desde los inicios de la academia?

Sí, recuerdo que el profesor ingresó salón por salón y nos invitó a ser parte de la academia, entonces yo por curiosa acepté debido a que soy muy extrovertida; aparte que el profesor es muy dinámico con nosotros hasta ahora porque sabe congeniar con cada uno de nosotras (os).

¿Cuánto influyó el profesor Silva en tu carrera como basquetbolista?

Influyó demasiado, me aconseja cada día, fue mi padrino, es como un segundo padre para mí.

¿Admirabas o admiras a algún basquetbolista?

Sí, admiré mucho a Michael Jordan, me encanta su manera de jugar, su frase la cual me marcó es: “El talento puede ganar partido, pero el trabajo grupal e inteligente es el que te ayuda a ganar campeonatos”.

¿Qué te gusta del básquet?

El básquet te permite compartir diversos actos de socialización, no es solo un deporte, te permite sacar lo mejor de ti mismo. A mí siempre me va importar que mi equipo juegue bien más allá del resultado.

¿Te costó iniciarte en el basquet?

No, me gustaba entrenar y jugar, por ende lo disfrutaba.

¿Cómo eres dentro del campo de juego?

Siempre trato de divertirme, pero siempre busco no rendirme a pesar de los resultados que pueda estar teniendo. En un partido de basquet nada está definido hasta que acabe el juego ya que hay 1 puntos, 2 puntos y 3 puntos; te cuento: Una vez íbamos perdiendo 45 a 44 en una final de la Sub 17, empecé a darle ánimo a las chicas y faltaba 5 segundos, hicimos cuñas con las chicas y recuerdo que salió el pase y corrieron los segundos, en el último pase hicimos una cuña y logramos hacer una canasta, de esa manera ganamos.

¿Qué perfil deber de tener una basquetbolista?

Tiene que ser muy responsable, muy disciplinado, si un deportista no es disciplinado no merece llamarse deportista; tiene que saber jugar en conjunto y no de manera individual.

“Si un deportista no es disciplinado no merece llamarse deportista”

¿Cuál fue tu primer campeonato?

Fueron los mixtos mini básquet, luego jugué la Sub 13 con Katon, pero ya estaba formada para jugar los campeonatos. El peor desagrado que me llevé fue que no hubo una selección peruana de básquet en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

¿Cuál es tu sueño, Isabel?

Mi sueño es integrar la selección peruana de básquet, ponerme la camiseta blanquirroja, antes tenía como meta jugar una Nacional y lo logré. Cuando estaba estudiando en el colegio ‘María de los Ángeles’ ganamos ADECOPRI, luego pasamos a la Etapa Regional, pero quedamos en el 3er lugar, aunque logré jugar una Nacional con con ‘Katon’, el año pasado quedamos en el tercer lugar y fui premiada como ‘Mejor lanzadora de 3 puntos a Nivel Nacional’ casi me puse a llorar de emoción porque me vinieron a la mente muchas cosas que viví.

¿Qué fue lo más difícil en tus 9 años como deportista?

Madurar como persona y como deportista porque no sabía controlar mis emociones, cuando perdía me sentía mal por las críticas que recibía debido a que soy la capitana, pero con el pasar de los años logré hacerme fuerte por los procesos deportivos que pasé.

¿Te consideras una joven promesa del básquet?

Yo me considero una jugadora más que siempre daré lo mejor de mí, no me gusta demostrar que yo solo tengo talento, sino que todo mi equipo tiene talento, no me gusta llevarme por los halagos ni por las críticas.

¿Cómo eres fuera de los campos de juego?

Salgo de vez en cuando, pero siempre lo primordial para mi es cuidarme al máximo porque desde pequeña ayudaba al profesor Silva, en la actualidad soy entrenadora de básquet en un colegio de nuestra ciudad.

¿Piensas especializarte como entrenadora de básquet?

No estaba entre mis proyectos entrenar en la actualidad (Risas), por ahora mi prioridad es mi carrera.

¿Estuviste entrenando durante la cuarentena?

A principios de la cuarentena me frustré porque todos los días entrenaba y me sentía mal junto a mis compañeras y técnico, estuve entrenando durante las noches el lado físico, entrenábamos vía ZOOM y ahora ya salgo a correr cerca de mi casa.

¿Qué consejos les darías a los chicos que están empezando?

Que se esfuercen al máximo, cada error que cometan les va a dejar muchas enseñanzas tanto en la vida personal como deportista.

TIKI TAKA

¿Cantar o bailar?

Bailar (Risas)

¿Canción favorita?

Look after you

¿Pasatiempo favorito?

Ver películas

¿Tu apelativo?

‘Isa’ o ‘Isha’ (Risas)

¿Jordan o James?

Con ambos