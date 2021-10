J Balvin ‘lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración’ pide disculpas por el video ‘Perra’

El video del cantante J Balvin con Tokischa, causó polémica y mucha molestia en distintos sectores. Se considera que su canción ‘Perra’ y el video que la acompaña, denotan racismo y misoginia.

Asimismo, la madre del cantante colombiano rechazó la letra y el mensaje discriminatorio, hacia las mujeres que transmite esa producción musical.

En unas breves declaraciones al programa ‘Nos cogió la noche’, del canal Cosmovisión, Alba Mery Balvin manifestó: “Cuando me enteré, yo lo llamé y le dije: ‘¿Dónde está el Josecito que yo conozco?’… No sé ni qué decir”.

“No seguí viendo el video… pues no veía a mi Josecito por ninguna parte. No podemos idealizar a nadie, pues él tiene sus defectos y sus cualidades”, completó ‘Albita’, como le dicen cariñosamente a la madre del reconocido reguetonero. Pese al desacierto, la mamá de J Balvin pidió a sus seguidores que no lo estigmaticen, porque sencillamente su hijo “se equivocó”.

Balvin ofrece disculpas

Por tal razón, en la mañana de este domingo el artista utilizó sus redes sociales para pedir disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres, a la comunidad negra y a su madre.

Quiero ofrecerles mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y a la comunidad negra. Esto no hace parte de lo que yo siempre he expresado, pues lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración”, dijo Balvin en su Instagram.

Y añadió: “También me ha gustado siempre apoyar a los nuevos talentos y en este caso a Tokischa, una mujer que apoya a su gente y su comunidad y también empodera a las mujeres”.

Expresó que como forma de respuesta y de respeto a los comentarios que desató la canción, bajó el video hace ocho días, pero al ver qué siguieron con las críticas, utilizó sus redes para “dar la cara” y hablar del tema.

Sobre la misma línea, el cantante le pidió disculpas a su mamá: “Madre, también discúlpame, la idea es seguir siendo mejor cada día”, concluyó el artista.

La Vicepresidencia de Colombia, se manifestó y en su momento describió que el artista utiliza, imágenes de mujeres y de personas afrodescendientes. Las mismas, son población de especial protección constitucional en Colombia. En el video las presenta con orejas de perro. Sumado a eso, mientras camina y canta, el cantante lleva a dos de estas mujeres amarradas. Con cadenas del cuello y arrastrándose por el piso, como si fuesen animales o esclavas.

Expresiones que no vale la pena repetir

“Como si esto fuera poco, la letra de la canción tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas. Además que vulneran los derechos de las mujeres. Comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar. Asimismo, expresiones que no vale la pena repetir”, dice el documento difundido desde la vicepresidencia.

Yensy Bolaños, integrante del colectivo La Comadre, de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), expresó “canciones como estas no deberían salir al air. Porque no le enseñan absolutamente nada a los jóvenes.

“En esa canción, Perra, se denigra mucho a la mujer de color. Si estoy con mi familia, nunca escucharía esa canción de J Balvin con mis hijo. Porque habla muy mal de las mujeres”, lamentó la psicóloga, quien dijo que los artistas no están aportando con sus canciones a la sociedad.

Indignada por las imágenes que aparecen en el video del cantante paisa, Bolaños recalcó que ahora es muy común que se menosprecie y ofenda con lo que suelen llamar “composiciones del género urbano”.

“A los hombres como J Balvin se les olvida que nosotras los parimos. Las canciones de antes eran con sentimiento y valores, ahora esos artistas reguetoneros solo están sacando canciones con insinuaciones de sexo que además incitan a la violencia”, enfatizó la activista de las mujeres afrodescendientes en Colombia.