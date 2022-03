Jaime Vásquez Castillo revela que negocios de su familia no tienen licencia ni registro en la Sunat

Jaime Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo, reveló que los negocios de su familia no tienen licencia ni registro en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

En declaraciones a ATV, indicó que dichos negocios, entre ellos un chifa que administra con sus hermanos- funcionan en la informalidad debido a que las solicitudes de licencia que han presentado han sido rechazadas.

“Nuestros negocios no están afiliados a la Sunat. No son grandes negocios, pero sí pagamos nuestros recibos de luz, de agua. En Oquendo, tanto en Ventanilla, solicitas una licencia y no te la dan por el motivo de que no estás en una avenida. Hay muchos negocios así en el Callao”, expresó. “Lamentablemente en nuestro país hay informalidad. No soy la única persona, así está casi la mayoría”, añadió el sobrino del mandatario.

Cabe indicar que Jaime Vásquez Castillo es uno de los familiares de Castillo Terrones que visitó un departamento ubicado en el distrito de Magdalena del Mar allanado hace una semana por el Ministerio Público.

Al respecto, el sobrino del jefe de Estado confirmó que acudió a dicho lugar en dos ocasiones, invitado por uno de sus hermanos a una cena.

Según el conserje del edificio, Zamir Villaverde, sindicado por la lobista Karelim López como la persona que financiaría las comodidades a los sobrinos del mandatario, estuvo en ese departamento entre cuatro y cinco oportunidades.