James fue desconvocado y no jugará la Copa América

Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección Colombiana, anunció al jugador James Rodríguez, sería “desconvocado” y no estaría en Copa América 2021.

Tal noticia, causó mucho malestar al futbolista, le generó mucho asombro y no dudó en expresar todo lo que sentía a través de su cuenta de Instagram, disparando fuerte contra la federación de su país.

Según se informó en su sitio web, el cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, que la decisión radica en que James, “no se encuentra en nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados por Reinaldo Rueda para los mencionados compromisos y el campeonato sudamericano”.

La Selección Colombia participará en la Copa América. Lo hará sin James Rodríguez, la ausencia más sonora desde antes de jugar los partidos de Eliminatoria ante Perú y Argentina. Su actitud de dolor por no estar con el grupo es evidente y lo ha dejado ver públicamente.

El volante del Everton inglés se expresó automáticamente en sus redes sociales. Aunque reconoció que estaba recuperándose de una lesión, que lo dejaría afuera del partido ante Perú, aseguró en un comunicado que llegaría en óptimas condiciones a la Copa América.

Desacuerdo entre Rueda y James

Las versiones encontradas entre director técnico y jugador, reflejan un corto circuito en la comunicación, puesto que el volante del Everton no terminó la temporada con su club para adelantar el viaje a Colombia con el ánimo de preparar los compromisos con la Selección.

James responde “Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y he sacrificado mucho” acotó.

James expresó que se siente decepcionado por la falta de confianza que le ha demostrado Reinaldo Rueda y su cuerpo técnico, ya que se estaba preparando para afrontar los compromisos, por lo que advierte que se rompieron relaciones.

“Lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mí representa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida”, sentenció.

División dentro del equipo

Esta situación ha generado discordia y que se fraccione la Selección. Según información emitida en el programa la Titular, Rueda habría expuesto de manera democrática al grupo de capitanes la decisión de incluir o no a James en la lista.

Y la respuesta de estos habría sido negativa. A James no lo habría dejado fuera solo Rueda, el grupo ya se habría posicionado también de parte del técnico.

Se rompen relaciones

Algunas palabras emitidas por el futbolista han sido consideradas muy lamentables, pues el entrenador Rueda lo consideró una total falta de respeto a él, y a su equipo.

Realmente le explicó claramente a James en unos términos claros, lógicos y más que oportunos. Le comunicó que la decisión de sacarlo era un tema específicamente deportivo.

La no convocatoria del futbolista colombiano, ha creado una división muy difícil de resolver en la Selección, con la disyuntiva de excluir a su máxima figura.

Rueda, ha escogido al grupo por delante de James. Y después de lo visto en las últimas horas, su regreso está más lejos que nunca, sentenció.