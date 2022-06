Javier Arce renunció al ministerio de Agricultura tras 2 semanas en el cargo

El presidente Pedro Castillo aceptó ayer la renuncia del ministro Javier Arce Alvarado a la cartera de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la misma que dirigió por solo dos semanas.

Javier Arce renunció al cargo el último sábado que había asumido hace dos semanas, luego que la prensa reveló que estuvo preso hace tres décadas y tiene abierta una serie de causas ante la justicia de su país.

El cuestionado exministro juró el último 22 de mayo en reemplazo de Óscar Zea, congresista que se retiró hace unos días de la bancada de Perú Libre.

Como se sabe, Javier Arce Alvarado fue cuestionado por no consignar en su declaración jurada que estuvo en prisión por el presunto delito de usurpación de funciones.

En efecto, por medio de una carta dirigida al presidente de la República, Pedro Castillo, Javier Arce presentó su “renuncia irrevocable” al Midagri tras afirmar que dicha acción responde a decisiones personales.

“Asumí el gran reto de ser ministro de Estado en la cartera de Desarrollo Agrario y Riego, conociendo la responsabilidad que significaría teniendo como principal ideal el servir a mi patria. Sin embargo, por motivos de índole personales, presento mi renuncia irrevocable al cargo que vengo desempeñando”, se lee en la misiva enviada al mandatario el último sábado.

Javier Arce venía siendo cuestionado por varios legisladores no solo por no tener experiencia para dirigir el Midagri, sino también por no consignar en su declaración jurada que estuvo en prisión por el presunto delito de usurpación de funciones y que tendría otras investigaciones pendientes, según reveló un reportaje de Cuarto Poder el último domingo 29 de mayo.

Asimismo, Javier Arce reconoció que tenía denuncias y que estuvo recluido en el penal San Jorge por el presunto delito de usurpación de funciones. También se le denunció que tendría la condición de reo libre ante el Noveno Juzgado Penal Liquidador de Lima. Ello, por la supuesta comisión del delito de estafa genérica.

De acuerdo al reportaje, el saliente ministro tenía 20 denuncias a nivel fiscal en las sedes de Ventanilla, Huaura, Lima Norte, Callao y Arequipa: cinco en archivo y otras en dictamen o formalización por delitos como asociación ilícita, falsificación, estafa, falsificación documentaria, concusión, usurpación de funciones, hurto agravado y delitos contra la fe pública.