JEE de Huánuco no tiene conocimiento sobre tacha fundada contra “Koko” Giles

Jefa de JEE espera información sobre resolución emitida ayer por el JNE

Ayer se propagó una resolución donde indicaba que en audiencia del día 10 de agosto, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Guillermo Antonio Gonzales Tello.

Sobre la tacha de la candidatura de Jesús Giles Alipazaga, en consecuencia, revocar la Resolución N° 00589-2022-JEE-HNCO/JNE, que habilitaba y declaraba infundada la tacha contra el candidato Jesús “Koko” Giles a la Provincia de Huánuco.

Sin embargo, Angélica Aquino, presidenta del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huánuco, indicó que hasta el momento no tenía conocimiento de dicha resolución, por lo tanto no podía brindar los pormenores de dicho veredicto del JNE.

“Hasta el momento no tengo el comunicado oficial del Jurado Nacional de Elecciones, en qué sentido ha resuelto o cuál es el contenido de la resolución. Yo desconozco la resolución”, dijo Aquino.

Explicó que son aproximadamente tres a cinco días que el JNE emite la resolución. Asimismo, luego de eso el JEE de Huánuco toma conocimiento y hace efectiva dicho veredicto.

“En su oportunidad me harán conocimiento cual es el sentido de la resolución y pondré lo que indique el JNE”, remarcó Angélica Aquino.

Al preguntarle sobre la legalidad de dicha tacha, la jefa del JEE sostuvo que no podría confirmar si es legal o no, puesto que no puede opinar sobre supuestos ya que ella desconoce dicha resolución.

Sin embargo, reconoció que el JNE es la última instancia y si es legítima la tacha el candidato Koko Giles no podrá apelar dicho fallo.

“Como es de conocimiento, el recurso de apelación es porque Giles no consignó en su hoja de vida que tiene una sentencia por alimentos emitida en una conciliación extrajudicial”, indicó Aquino.

Como informamos, la presidenta del JEE resaltó que los candidatos pueden ser tachados hasta un día antes de las elecciones, ergo, no deben confiarse porque en cualquier momento pueden ser sacados de carrera.

Asimismo, informó que todos los candidatos, sin excepción, tienen la obligación de declarar sus procesos penales y judiciales.

“En ese rubro hay procesos que sí netamente que dice por los cuales no puede participar y él (Jesús Giles) no ha declarado dos procesos”, acotó.

Omitió información

Cabe recordar que el 5 de julio Gonzales Tello presentó ante el JEE una tacha contra el candidato del Movimiento Huánuco Primero (Huapri), por omitir información relevante en su hoja de vida.

Gonzales detalló tres puntos. Una sentencia por alimentos emitida por el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja del año 2007. Una sentencia fundada por alimentos y filiación por conciliación extrajudicial. Y un proceso penal archivado por omisión a la asistencia familiar.

Recordemos que este mismo hecho fue advertido en las elecciones del 2014 y del 2018 en las que Koko Giles participó. En ambos casos, el JEE no lo excluyó de la contienda electoral.