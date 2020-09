Jesús Silva Argüezo

“EL BASQUETBOL ES LO MEJOR QUE ME HA PASADO EN LA VIDA”

James Naismith, un profesor canadiense de educación física, inventó el baloncesto en 1891 en Estados Unidos. El deporte ganó rápidamente popularidad y se expandió por las universidades y colegios norteamericanos a principios del siglo XX; dicho deporte llegó al Perú en 1926 y regaló muchas alegrías a los jóvenes que lo practicaban.

Hoy presentamos al exjugador y actual director técnico de básquetbol, Jesús Silva (para los amigos ‘Jishu’), donde nos contará sobre su trayectoria deportiva y las vivencias que este deporte le regaló.

Sabemos que ya lleva muchos años dedicándose al baloncesto y en base a eso le pregunto: ¿Qué significa para usted el baloncesto?

Bueno, para mí el baloncesto es mi vida, es mi todo, soy muy apasionado, es lo mejor que me ha pasado en la vida; ingresé desde muy pequeños y vi que en todo este tiempo, muchas personas encontraron paz y alegría en el baloncesto. Llevo como jugador más de 20 años y como DT casi 10 años.

¿De qué manera nace en usted la pasión por jugar al baloncesto?

Básicamente, desde pequeño tuve la suerte de vivir cerca al Coliseo ‘Kotosh’ y veía a los jóvenes ingresar con sus balones a jugar y a raíz de eso ingresé a una academia a los 8 años y desde ese año no paré de jugar.

Luego de culminar su etapa como jugador. ¿Qué le hizo convertirse en entrenador de baloncesto?

Pasado el tiempo en que concluí la universidad, jugaba para el equipo de la universidad y ese tiempo ya estaba formándome como técnico, en eso la UDH me llamó para dirigir a los chicos de categoría mayores tanto de la rama masculina como femenina, más adelante trabajé con niños a mediados del 2009.

¿Le costó pasar de ser jugador a ser director técnico?

Me costó bastante, fue muy difícil, en muchos momentos te dan ganas de ingresar al campo a jugar, pero conforme pasó el tiempo ya pude acostumbrarme.

Muchos lo conocen a usted como director técnico de baloncesto, pero otros también lo conocen como músico. ¿Cómo nacieron las ganas por querer ingresar al mundo musical?

Bueno, dentro de otros pasatiempos que he tenido fueron la música y el teatro, empecé en la banda ‘Trivial’, luego cada uno siguió su camino y como todo proyecto llegó a su fin, grabé algunos temas en Lima y dos videoclips en Huánuco que fueron elegidos a ‘Mejor video clip Zona Centro’ por un concurso que se realizó en la ciudad de Huancayo.

Volviendo al tema del baloncesto: ¿Qué es lo que usted más valora al momento de entrenar a sus jugadores (as)?

Valoro más su compromiso, considero que si un jugador no tiene compromiso no puede llegar lejos, hay muchos chicos que entrenan por poco tiempo y luego se retiran. Pero también hay chicos que le ponen mucha pasión y desarrollan muy buenos juegos.

“Yo valoro más el compromiso de un jugador al momento de entrenar”

Casi todos los jugadores dicen que sufren más desde el banquillo que dentro de la cancha. ¿Cómo vive usted los encuentros desde su posición?

Soy muy apasionado, me exaltó rápidamente, es parte de mí, cada partido lo vivo y disfruto al máximo; pero los años me han enseñado a controlar mis emociones.

Cuéntenos un poco sobre los inicios de la academia ‘Katon’.

La historia de ‘Katon’ nace a raíz de varias necesidades que vi en la ciudad, viajaba mucho a varios campeonatos de basquetbol, acá había mucha dificultades para que los chicos puedan jugar; la UDH tenía un convenio con la escuela ‘Hermilio Valdizán’ y ahí empecé formando a los niños y niñas, luego la Universidad no siguió con el proyecto y fue ahí donde decidí crear la academia, en el año 2012.

¿Qué significa ‘Katon’?

Katon viene de un vocablo japonés que significa: fuego, pero el fuego no solo está representado como el elemento sino como algo espiritual, algo que sirva como motivación para los jugadores(as).

En base a los años de experiencia que usted obtuvo dirigiendo: ¿Qué cosas le dio el baloncesto?

Me dio la oportunidad de conocer a mucha gente increíble que llegaron de una manera especial a mi vida, al margen de que los chicos sean jugadora destacados o no, lo que me importa es que triunfen en todo el sentido de la palabra; cada vez que veo que un alumno logra sus metas, es muy satisfactorio para mi persona ya que se formó en valores con nosotros

¿Cuáles son los valores que usted inculca en sus jugadores?

Todos los deportes te brindan valores, yo destaco el tema de la puntualidad, la responsabilidad, el compromiso, la entrega, etc.; todos estos valores van a estar incluido en la persona cuando va creciendo.

Usted ganó muchos campeonatos durante su carrera y como toda academia tiene objetivos post pandemia. ¿Cuáles son los objetivos que tiene para el próximo año?

Este año nos ha golpeado muy duro porque teníamos dos campeonatos para participar; aparte también teníamos programado un campeonato en Argentina, durante esta pandemia nos hemos enfocado a trabajar en la parte física con los jugadores, estamos proyectándonos a mejorar el próximo año en todos los sentidos para poder hacer mejores campeonatos.

Usted me cuenta sobre los viajes que no se pudieron realizar este año, en base a eso nos podría contar una anécdota triste y una anécdota alegre que pasó usted con sus jugadores.

(Silencio) Una anécdota triste fue cuando viajabamos a Tarma el año 2018 y era el último partido donde se definía el título de la macro regional y nuestro rival era el anfitrión. Recuerdo que preparamos una sorpresa para las chicas, la cual fue un video donde los otros chicos les mandaron las mejores vibras y todas lloraron, el partido fue muy reñido, pero quedamos subcampeones.

Una anécdota alegre fue cuando estábamos paseando en Oxapampa y las chicas estaban jugando ‘El piso es lava’, en eso una de ellas al momento de escapar se rodó todo el suelo y todos nos reímos, hasta incluso quedó grabado en un vídeo.

¿Cuáles son los proyectos personales y profesionales que usted tiene de cara al futuro?

En lo personal el próximo año estaré viajando a México para llevar unos cursos en relación a la Dirección Técnica, ya que quiero seguir desarrollándome, en el ámbito profesional tengo muchos planes para el próximo año, pero primero esperemos que pase toda esta pandemia.

¿Cuáles serían los consejos para los chicos que juegan al baloncesto?

Les diría que no descuiden la parte deportiva e intelectual, exigimos que los chicos estén bien en sus estudios; deben esforzarse para salir adelante, hay basquetbol para rato.

TIKI TAKA

¿Michael Jordan o Kobe Bryant?

(Risas) Me quedo con ambos

¿Canción favorita?

“Aún estás en mi sueño”

¿Cuál es su apelativo?

‘Jishu’

¿Su pasatiempo favorito?

El baloncesto

Defina en una palabra el baloncesto en Huánuco…

En crecimiento