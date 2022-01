Jhoan Aguirre juró como nuevo consejero delegado

En una ceremonia realizada en el auditorio de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, el licenciado Johan Aguirre Caldas juró como nuevo consejero delegado del Pleno del Consejo Regional.

En este sentido, Caldas asumió el compromiso de mejorar la imagen y gestión del Consejo Regional de Huánuco a través de las fiscalizaciones.

“Nuestra labor no busca entorpecer, ni molestar a los gerentes, por el contrario, queremos que los recursos del Estado se gasten de manera transparente en obras y servicios de calidad, tenemos nuestras diferencias de opiniones, pero eso no quiere decir que no vayamos a trabajar con esfuerzo y dedicación para solucionar los problemas de nuestro pueblo, no es posible que tengamos distritos que hasta los momentos no han sido todavía atendidos”, precisó.

Aguirre Caldas resaltó que de acuerdo a las funciones que le otorga la ley orgánica de gobiernos regionales, serán implacables en las fiscalizaciones.

“Cuando vayamos a fiscalizar no vamos a tener en cuenta la amistad, y cuando se trate de denunciar los actos de corrupción lo vamos a hacer, vamos a trabajar de manera unida con la finalidad de quedar bien, en esta última gestión sabemos que tenemos poca aceptación de la población por los diversos escándalos de los presuntos actos de corrupción que se vienen dando, pero eso vamos a tratar de mejorarlo y generar una mejor imagen ante la población”, sostuvo.

Asimismo, ratificó su compromiso de seguir trabajando a favor de la población de acuerdo a sus funciones.

“A pesar de las dificultades se ha salido adelante, sabemos que las necesidades de la población son muchas y también sé que todos quisiéramos atender las necesidades al 100%, haremos todo lo posible para seguir trabajando”.