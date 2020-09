Jhonny “Chucky” Leiva: “Soy un jugador de barrio, nunca fui a una academia”

No todos los futbolistas fueron formados en una academia de fútbol, muchos de ellos fueron ‘formados’ en los barrios, en aquellas pichangas por algunos céntimos o muchas veces por algún dulce. Hoy presentamos a Jhonny Franco Leiva Alvarez – ‘Chucky’ para los amigos – quien nos contará sobre su trayectoria en el mundo del deporte rey.

¿A qué edad te nacen las ganas de jugar al fútbol?

Me nació jugar al fútbol de manera espontánea, no me gustaba el fútbol, tenía 5 años y vivía con mi tío y yo le veía jugar en el San Cristóbal, pero ni caso le hacía al balón; en un paseo con él me llegó un pelotazo que me reventó la nariz y desde ahí me empezaron las ganas de jugar. (Risas)

¿Tuviste algún referente a tus inicios?

No miraba fútbol, solo miraba a mi tío, no me gustaba, diría que él fue mi referente.

Luego de aquel pelotazo: ¿Cómo era tu gusto hacia el fútbol?

Me encantaba el fútbol, iba a jugar todas las tardes con mis amigos en un campo de tierra de Llicua. Soy un jugador de barrio, nunca fui a una academia. Jugábamos al ‘gol, gana’, jugábamos por un marciano de 0.10 céntimos. Boté muchas pelotas al río (Risas).

¿Llegaste a jugar los mundialitos?

Sí, los señores de mi barrio nos inscribieron y jugué en el equipo ‘Francia’, llegamos hasta semifinales y nos eliminó ‘Unión Naranjillo’.

¿Llegaste a viajar con el equipo Unión Naranjillo?

Sí, viajamos a Chimbote para jugar la etapa Nacional luego de que habíamos campeonado en Huánuco y jugamos contra Lima, Chimbote y Tacna; lamentablemente no pasamos por diferencia de goles.

Durante muchos años saliste como goleador en la Liga de Huánuco, en base a eso te pregunto: ¿Desde tus inicios fuiste delantero?

No, yo jugaba de 10 por mi talla, me gusta llevar, patear al arco, hacer que el juego pase por mis pies.

Me cuentas que eres un jugador de barrio. ¿Te costó ver al fútbol como una carrera profesional cuando ingresaste al León de Huánuco?

No, el 2013 terminé el colegio y el 2014 ingresé a la reserva de León y estaba el profesor Chacón junto con el profesor Aliaga, había más de 4000 personal, de Tingo María, de Ambo, de Huamalíes, entre otros. El profesor Chacón ya me conocía porque le hice goles cuando yo jugaba en el Naranjillo.

¿Cuánto tiempo jugaste en la reserva del León?

Jugué 2 años, debuté en reserva ante Juan Aurich en Chiclayo. Recuerdo que el profesor Aliaga me cortó el cabello, anoté 8 goles el 2014 y el 2015 jugué casi todos los partidos porque varios chicos se habían ido, debido al problema económico que estábamos pasando.

El 2016 llegaste al Cultural Tarapacá. Cuéntanos un poco sobre esa temporada.

Bueno el profesor Cumapa quiso contar conmigo, pero luego se retiró del club e ingresó el profesor ‘Chaca’. A él le gustaba mi estilo de juego; recuerdo que cuando jugué contra el San Cristóbal anotó 9 goles en un partido. No había mucha economía y se hizo lo mejor que se podía, llegamos hasta la Etapa Nacional. Teníamos buen equipo.

Luego el 2017 volviste al León y de nuevo llegaron hasta la Etapa Nacional

Sí, bueno recuerdo que jugamos contra el Sport Boys el primer partido y la gente empezó a estimarme. Lamentablemente fuimos eliminados por goleada ante Binacional que a la postre fue campeón.

El 2018 jugaste para el Alianza UDH y llegaste a ascender a Primera

Sí, el profesor Revollar me llamó y fue un año muy difícil, pero teníamos un buen plantel. Gracias a Dios jugué ante Molinos El Pirata en la finalísima y cumplí ese objetivo que era jugar en esa instancia. Me quedé a jugar en la reserva el 2019 y fui titular en una buena cantidad de partidos.

¿Con qué temporada de juego te quedas entre todos los que pasaste?

Con la temporada 2016 en el Cultural Tarapacá

¿A qué te estás dedicando en la actualidad?

Bueno tengo mi empresa de delivery que se llama By Milan y a las personas que quieran contar con nuestros servicios nos pueden llamar al 980608760. Esta semana cumplimos un mes. Gracias a Dios nos está yendo bien junto a mi esposa e hijo.

TIKI TAKA

¿Cuál es tu motivación para salir adelante?

Mi hijo Milán

¿Tu pasatiempo favorito?

Jugar play station

¿La Champions o Europa League?

Ninguno

¿Tu jugador favorito peruano?

Raúl Ruidiaz

¿Escuchar música o bailar?

Escuchar música, soy pésimo bailando (Risas)