Jlo junto a Ben Affleck celebrando su cumpleaños en Europa

Ahora, sólo esperamos que Bennifer no se tope con Arod, quien también se encuentra de vacaciones por aquellos parajes, lejos del ruido mediático pero cerca una vez más de su ex y Ben Affleck, con quienes hace poco coincidió en tiempo pero no en espacio en los Hamptons…

La pareja a decidido vivir este reencuentro por todo lo alto. El amor de JLo por el famoso actor y productor, lo está disfrutando como cual adolescente quinceañera. Bravo por ellos.