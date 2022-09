Joel Cruz pidió a sus contrincantes hacer campaña limpia y sin discriminación

Contestó puyazos que le lanzaron en debate de Las Moras

Con una imagen del mapa de Huánuco, el candidato provincial, Joel Cruz, señaló que en su partida de nacimiento figura que su procedencia es San Rafael.

Ante esto, pidió a los demás candidatos provinciales de Huánuco a realizar una campaña limpia y sin actos discriminatorios, esto luego de los ataques que recibió en el debate de Las Moras.

“Personalmente nunca hemos atacado el tema familiar, entonces en mérito al pacto que hemos firmado con los otros partidos, por favor hagamos el tema político en base a propuestas”, agregó.

Con estas palabras, el candidato del partido Avanza País contestó a sus contrincantes políticos que lo han acusado de ser pasqueños y de abandonar obras en San Rafael, lugar donde fue elegido alcalde en el 2019 y actualmente se encuentra con licencia.

Le sorprendió que después de que el candidato de Mi buen Vecino, Toño Jara, le diga “cerreño” en el debate de Las Moras, su candidato a la región, Antonio Pulgar, visite San Rafael pidiendo que le apoye en su postulación al Gobierno Regional de Huánuco.

Ante las obras del centro de salud y el estadio municipal de San Rafael que dejó abandonadas, aseveró que ambas continúan ejecutándose y que se inaugurarán el próximo año.

“Quizá a algunos no le guste que hemos invertido más de 100 millones siendo un pequeño distrito, que hemos atendido con ivermectina a miles de personas, quizá no le guste la política que hacemos, duele en el alma los ataques que no hacen”, manifestó