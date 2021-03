Jonathan Maicelo: “Tengo entre mis planes volver a pelear”

¿Me puedes contar sobre tus inicios en el boxeo y posterior desempeño como competidor?

Unos amigos me llevaron al mundo del boxeo. Gracias a este deporte acabé el colegio porque mi mamá no tenía mucha economía, los cuadernos del año anterior los volvía a usar. Cuando ingresé a 2do de secundaria un señor me vio pelear y me ayudó a ingresar a un colegio privado en calidad de becado, acabé mi secundaria con buenas calificaciones y me dediqué al boxeo por completo. Luego representé a nuestro país en diversos torneos y siempre estaré orgulloso de representar a mi país.

¿Qué otros trabajas hiciste saliendo del colegio?

En desalojos, llenando combis, en los mercados, en construcción, etc.

Ahora ayudas a mucha gente con baja economía.

Sí, voy a visitar a los hospitales y apoyo a la gente de bajos recursos, los congresistas apoyan con el dinero de nosotros, pero yo apoyo con lo que tengo y no me gusta ‘echarme las flores’.

¿Cuánto influyó la calle en ti?

Influyó en todo, nunca me dejé porque la calle me enseño que si me dejaba humillar iba ser el hazme reír de todos, estoy orgulloso pero reconozco mis errores. Yo siempre fui una persona que me lanzó a las oportunidades, no me importa si gano o pierdo.

Si no hubieses sido boxeador. ¿Qué otra profesión u oficio hubieses seguido?

Ni idea, aunque siempre en los lugares donde trabajé me gusta ser líder. Pude haber sido cualquier cosa, pero menos delincuente.

¿Cuán difícil fue para ti tener un familiar en prisión?

Fue muy difícil, siempre aconsejo que sepan hacer las cosas bien porque si uno cae preso toda tu familia va sufrir, me humillaban cuando ingresaba a la cárcel a visitar a mi familiar y me tenía que aguantar nada más.

¿Cuáles consideras que son las características actuales del boxeo mundial?

El boxeo mundial está ahora en un buen nivel, ahora se hacen a los boxeadores antes peleaban el mejor contra el mejor, ahora es el mejor contra otro que no está en un buen nivel.

¿En algún momento de tu vida te imaginaste llegar a un nivel tan alto?

Yo creo que todavía puedo hacer muchas cosas más, siento que aún no he tocado el techo, no me conformo con lo que tengo y tengo en planes volver a pelear.

¿Cuáles considera que son los tipos de preparación fundamentales en el boxeo?

Más que todo es la mente, yo he peleado contra los mejores del mundo.

Háblanos sobre las virtudes que tienes al momento de pelear

Los ‘huevos’ que tengo, porque yo he peleado en el extranjero en donde no está ni familia ni el pueblo peruano.

¿Y qué emociones sientes al entrar a un ring sabiendo que tienes a todo el Perú alentandote?

Me siento muy bien y es algo difícil de explicar aunque siempre busco dejar bien en alto el nombre de mi país.

¿Qué opinas de la actualidad del deporte en nuestro país?

Nuestro país está tan dañado que en el Congreso hay futbolistas y/o voleibolistas que solo velan por su deporte más no por los otros deportes. El fútbol y el vóley ya están entrenando de manera presencial mientras que los demás lo hacen por ZOOM y luego les piden buenas actuaciones, eso me enfada demasiado. En el Perú apoyamos a la persona que nos regala tapers o polos, nos falta educación política.

¿Y cuánto influye tu hijo en tu vida?

Influye mucho porque mi vida cambió por completo, él tiene una vida distinta a la mía porque tiene un alma limpia. A sus 11 años practica muchos deportes, yo no tuve a un señor que me enseñó el modelo a ser papá, pero con él lo aprendí.

¿Y cómo saliste adelante en el mundo de los negocios?

No es fácil estar en el mundo de los negocios. Para salir adelante hay que actuar con bastante inteligencia y criterio porque tienes que ver qué va vender y qué no.

¿Piensas algún día visitar Huánuco?

Sí, me gustaría hablar con el alcalde de Huánuco para proponerle poner una escuela de artes marciales para que los jóvenes se dediquen a buenas cosas y sea una escuela municipal, que los dirigentes de la Municipalidad contraten a un buen entrenador y que lo paguen para que forme a nuevos boxeadores. Gracias por la entrevista y saludos para Huánuco.

TIKI TAKA

¿Comida favorita?

Ceviche

¿Alguna canción?

No tengo una

¿Algún libro que recomiendas leer?

Leo libros sobre política

El boxeo es…

Mi vida

Jonathan Maicelo es…

Un deportista y empresario de alto nivel